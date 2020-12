Narcotrafficante ingerisce nell’intestino 65 ovuli di cocaina: arrestato a Firenze

Bari, 07 dicembre 2020. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Firenze hanno tratto in arresto presso l’Aeroporto “A. Vespucci” un cittadino italiano proveniente dalla Spagna che trasportava, ingeriti nell’intestino, 65 ovuli di cocaina per un peso complessivo di 738 grammi. In particolare, il passeggero, durante le verifiche sui documenti di riconoscimento, ha mostrato segni di inquietudine e nervosismo, che hanno indotto i funzionari doganali e i finanzieri ad approfondire il controllo. La provenienza del volo, il breve periodo di permanenza all’estero, i pochi bagagli al seguito, l’assenza di motivi documentati circa il viaggio, hanno fatto ipotizzare di essere di fronte a un probabile corriere “ovulatore”.

Grazie agli accertamenti eseguiti presso l’ospedale fiorentino di “Careggi” è stato possibile rinvenire nel suo intestino i 65 ovuli di cocaina (di circa 5 cm di lunghezza ciascuno), sottoposti a sequestro, che avrebbero potuto fruttare circa 1.500 dosi per un valore di mercato di 75.000 euro.

L’uomo, un 38enne proveniente dalla provincia di Pordenone, è stato successivamente condotto – su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Firenze -, presso la Casa Circondariale di Sollicciano, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.