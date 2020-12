Puglia, approvato oggi Piano interventi gestione emergenza COVID

Bari, 07 dicembre 2020. La Giunta regionale ha approvato, in Sanità, il “Piano degli Interventi in attuazione dell’art. 4 del D.L. 17 Marzo 2020, N. 18” contenente l’elenco degli interventi valutati prioritari per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza (deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020). Nello specifico, quelle aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza. Ricordiamo che nella fase di redazione del piano si è data priorità a quelle procedure rapidamente avviabili o già avviate o, in qualche caso, concluse, considerato che, secondo il Ministero della Salute, sono finanziabili anche gli interventi avviati per far fronte all’emergenza, corredati da una relazione dalla quale si evinca la situazione di necessità.

La quota del finanziamento statale, pari ad euro 3.316.547,00, corrisponde al 95% dell’importo complessivo laddove la quota del cofinanziamento regionale, pari ad euro 174.555,11, corrisponde al 5% dell’importo del piano degli interventi il cui valore complessivo è, pertanto, pari ad euro 3.491.102,11.