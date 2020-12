Ragazzo di Manfredonia “Ho sconfitto il Covid e ora dono il plasma”

Manfredonia, 7/12/2020 – (corrierepl) La storia di Cristiano, ventunenne manfredoniano che, insieme alla sua famiglia ed alla sua ragazza, ha vissuto sulla sua pelle, con tutte le conseguenze del caso, l’esperienza diretta con il Covid-19, merita di essere raccontata e divulgata, quale monito indispensabile al non arrendersi ed al non abbattersi mai. Facendosi scudo, anzi, con la propria forza interiore, contro il pregiudizio stigmatizzante della società circostante.

“Credo fermamente che il virus dell’ignoranza e la cattiveria umana, siano molto più pericolosi del Covid-19 che, prima o poi cesserà d’esistere e sarà sconfitto. Non posso sapere con estrema certezza dove io abbia contratto il virus, in quel particolare periodo di fine settembre. Il sottoscritto lavorava e faceva turni molto stressanti. Ad un certo punto, verso la fine del mese, iniziai ad avvertire sintomi legati ad un’insolita stanchezza e spossatezza, accompagnati da mal di testa. Pensavo, in realtà, si trattasse di astenia fisica legata al lavoro, dato che non avevo nemmeno il giorno di riposo settimanale. Ma, quando iniziai ad avere decimi di febbre, provai molta paura e chiamai subito il mio medico curante”. (corrierepl)