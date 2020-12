Rimborsoalvolo denuncia: “Rincari biglietti anomali e superiori alle logiche di mercato”

RIMBORSOalVOLO.it – società italiana specializzata in trasporto aereo che dal 2009 assiste i passeggeri che hanno subito disagi o problemi – denuncia oggi anomali rincari dei prezzi dei biglietti aerei in Italia, incrementi che superano ampiamente le normali logiche di mercato e possono rappresentare una vera e propria speculazione a danno dei viaggiatori.

Notoriamente le tariffe dei voli aerei seguono l’andamento del mercato: se sale la domanda, le tariffe subiscono variazioni al rialzo – spiega RIMBORSOalVOLO.it – Questo per effetto di sofisticati algoritmi utilizzati dai vettori aerei per determinare il prezzo dei biglietti. Ciò che sta avvenendo in queste ore, tuttavia, supera ogni logica di mercato, poiché i prezzi dei biglietti per i voli a ridosso del 21 dicembre, data in cui per decisione del Governo sarà possibile uscire dalla propria regione, sono letteralmente schizzati alle stelle subito dopo il varo del Dpcm del Governo sul Natale, e in alcuni casi sono addirittura quadruplicati rispetto alle tariffe in vigore fino alla settimana scorsa. Biglietti il cui prezzo crolla per partenze successive al 21 diocembre.

Il rischio concreto è quello di aumenti speculativi delle tariffe che giocano sulla necessità dei passeggeri di spostarsi prima del 21 dicembre, anche attraverso l’eliminazione dal mercato di biglietti a prezzo scontato – denuncia RIMBORSOalVOLO.it

Una pratica che garantirebbe maggiori entrate alle compagnie aeree in crisi di liquidità, mentre milioni di passeggeri italiani attendono ancora i rimborsi dei voli cancellati tra marzo e maggio a causa del lockdown, e nessuna risposta viene loro fornita circa tempi e modalità degli indennizzi.

