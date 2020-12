Riscossione tributi al Comune di Foggia, i dubbi di Cavaliere

(StatoQuotidiano, ore 18:36). Foggia, 07 dicembre 2020. Internalizzazione del servizio, internalizzazione del servizio con attività di affiancamento e supporto di operatore specializzato, affidamento del servizio in concessione a soggetto private mediante gara. Sono le varie ipotesi sulla gestione e riscossione dei tributi per il Comune di Foggia contenute (le abbiamo riprese in parte rispetto alle oltre dieci e dettagliate pagine) nella relazione redatta dal servizio finanziario nel mese di luglio. Di qui a breve l’aula di Palazzo di città dovrebbe discutere su come riorganizzare un settore fondamentale per l’ente.

Nel frattempo, com’è noto, a seguito dell’improvvisa interruzione del rapporto concessorio con Adriatica servizi, la delega delle funzioni e delle attivita relative alla riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia, è stata attribuita all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il documento dell’area tecnica, in un passaggio, rileva che, “in ragione delle riscossioni conseguite, l’amministrazione comunale ha usufruito di alcuni maggiori risparmi corrispondenti alla misura del compenso che sarebbe stato riconosciuta all’ex concessionaria per lo stesso servizio”.

Nella parte finale è indicata la proposta per il consiglio comunale, fra affidamento in concessione, gestione diretta, gestione della riscossione coattiva, salvaguardia dei lavoratori di Andreani Tributi srl (il contratto scade alla fine di dicembre, salvo revoca nel caso di formalizzazione di un nuovo affidamento) già dipendenti di Adriatica servizi. Fin qui, la relazione del luglio 2020.

Ma qualcosa non è chiara al consigliere di opposizione Pippo Cavaliere: “Circola in queste ore un documento senza firma, quindi non si sa a chi attribuirne la paternità, che riporta conclusioni divergenti rispetto alla relazione dei dirigenti, e siccome sono frutto di analisi dei numeri, è evidente che per una di loro i conti non tornano”. Questo tipo di valutazione della relazione è ancora un documento interno, quindi potrebbe essere anche una bozza per approfondimenti, una traccia di discussione comune, “potrebbe essere cestinato e mai portato in consiglio”. Quello che lo lascia basito, nel confronto fra il documento ufficiale e un’eventuale controrelazione, è il fatto che la visione dell’attività svolta sarebbe completamente ribaltata in quanto al risultato. “Del resto – aggiunge Cavaliere- in passato fra la dirigenza e qualche consigliere comunale ci sono stati confronti molto aspri”.

Si riuscirà a risolvere la spinosa questione che tiene banco almeno dal 2015 dopo il fallimento di Gema spa e l’odissea delle varie concessioni? Se le contro-valutazioni fossero soltanto un umore in circolo nei palazzi, potrebbe sorgere qualche problema politico.

A cura di Paola Lucino, Foggia 07 dicembre 2020