Scuola: Azzolina, turni pomeridiani, test rapidi e lezioni in estate

Roma, 7/12/2020 – (orizzontescuola) Ci saranno i turni pomeridiani? “La scuola non si sottrae, l’importante è mandare a scuola il 75% degli studenti delle superiori”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, a L’Aria di domenica su La7, non ha dubbi sul rientro a scuola il 7 gennaio per i ragazzi delle superiori. E i turni pomeridiani rientrano nel ‘piano’ del premier Giuseppe Conte: “ben vengano” aveva detto in conferenza stampa illustrando le misure dell’ultimo Dpcm.

Per recuperare le lezioni perse sarà possibile allungare il calendario scolastico, “non agosto perché le scuole non sono dotate di climatizzatori, bensì a giugno”, spiega Azzolina. La proposta sarebbe stata già inviata alle Regioni, a loro la possibilità di modificare il calendario. La titolare del dicastero smonta però l’ipotesi delle lezioni a scuola di domenica, circolata nelle scorse settimane dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli. L’idea “non penso sia da perseguire, anche le famiglie non lo vogliono”, sottolinea Azzolina. (orizzontescuola)