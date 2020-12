Trinitapoli, arresto di 3 persone per furto di olive

Trinitapoli. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del Comando Stazione di Trinitapoli e Margherita di Savoia hanno arrestato in flagranza di reato 3 soggetti per furto aggravato, sorpresi a rubare olive. Nel corso dell’ennesimo, specifico servizio svolto nelle aree rurali di Trinitapoli e finalizzato a contrastare i reati in danno degli agricoltori e, in questo particolare periodo, per contrastare i furti di olive, i militari, nel transitare in una delle contrade rurali, hanno notato i tre soggetti, all’interno di un filare di ulivi, assumere un atteggiamento sospetto.

Alle domande dei militari, i 3 individui, uno di Trinitapoli e due di Cerignola, non hanno saputo fornire alcuna informazione in merito alla loro presenza in loco e nessuna spiegazione plausibile circa la proprietà e provenienza dei sacchi neri, che contenevano circa 15 quintali di olive, rinvenuti nelle loro vicinanze e già ben occultati.

Pertanto, svolti gli immediati accertamenti, consentendo la piena fragranza di reato, i tre sono stati arrestati e su sottoposti agli arresti domiciliari.