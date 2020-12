“Uffici di prossimità della giustizia”, Emiliano esorta Comuni

Bari, 07 dicembre 2020. Approvato dalla Giunta regionale l’invito rivolto ai Comuni singoli e ad Associazioni di Comuni a manifestare l’interesse per l’attivazione degli “Uffici di prossimità della giustizia”. Si tratta di un progetto complesso finalizzato a: 1) offrire un servizio-giustizia più vicino al cittadino, ed in particolare alle fasce più fragili della popolazione, individuando dei punti di accesso facilitato sul territorio, supportati da un sistema informativo gestionale centrale; 2) assicurare omogeneità su tutto il territorio nazionale relativamente alle tipologie dei servizi offerti da questi Uffici ed alla loro organizzazione; 3) costruire una rete di “Uffici di Prossimità” sull’intero territorio nazionale avvalendosi del ruolo strategico delle regioni per il corretto dimensionamento e collocazione di tali presidi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia Telematico mediante invio all’indirizzo PEC: ufficiodiprossimita@pec.regione.puglia.it.