Vieste, il mare in burrasca riporta carcassa di delfino adulto

Vieste, 7/12/2020 – (garganotv) Da qualche tempo, molto più spesso, li vediamo vigorosi scivolare nelle acque del nostro bel mare. Fare acrobazie, avvicinarsi alle barche dei nostri pescatori. Scene bellissime, che riempiono di gioia il nostro cuore. Ma oggi, purtroppo, le immagini che vi mostriamo riguardano un delfino morto, ritrovato, già in stato di iniziale decomposizione, sulla spiaggia del castello, proprio ai piedi del famoso monolite di “Pizzomunno”. Il mare in burrasca, per il forte vento di “scirocco”, ha sospinto fino alla riva un bel esemplare di delfino adulto, morto per ragioni sconosciute. A ritrovarlo (e fotografarlo) un appassionato naturalista viestano, vale a dire Antonio Cirillo, il quale, suo malgrado, s’è trovato di fronte la pietosa scena mentre era sulla spiaggia a fotografare il mare tempestoso infrangersi sulla scogliera della falesia. (garganotv)