Il Sindaco di Monte: “Viviamo in un territorio di mafia ma non siamo mafiosi”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 07/12/2021 – “Omnia nostra” significa “tutto nostro”. È il nome che la Procura Distrettuale Antimafia di Bari (che ringraziamo dal profondo del cuore, insieme ai Carabinieri) ha dato al maxi blitz di oggi che ha visto 32 soggetti indagati a vario titolo per associazione mafiosa operante nel Gargano. Vorrei dire a questi signori che questo territorio non è vostro. Anzi. Questo territorio è delle persone per bene che per portare il pane a casa lavorano, non delinquono. Questo territorio è la Montagna Sacra, terra dell’Arcangelo Michele e di Padre Pio.