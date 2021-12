Operazione anti mafia, Fresca: “Notizie che mortificano la città di Manfredonia”

Manfredonia (Foggia), 07/12/2021- Le notizie di cronaca che stanno mortificando la città di Manfredonia meritano un’attenta e ponderata riflessione. Le parole del Procuratore Nazionale Antimafia, Cafiero De Raho suonano come un ultimatum: «senza denunce non si possono avere risultati, ma con l’aiuto di tutti potremmo sconfiggere la mafia in pochi anni».

Ripenso ad un mese fa, oggi, quando i sipontini erano impegnati al voto per eleggere il Sindaco della città dopo due anni di Commissariamento per Infiltrazioni mafiose, e ritornano nella mia mente gli attacchi ricevuti da quanti mi accusavano di parlare troppo di legalità, di antimafia, di atteggiamenti mafiosi, di cultura del silenzio e dell’omertà. Mi hanno insegnato che “chi non parla è complice” e come diceva Peppino Impastato “la mafia uccide, il silenzio pure”. Per morte non va intesa solo quella fisica, quella del rumore sordo di una bomba o dei colpi di pistola, ma quella morte della dignità della Persona che rimane silente, e complice, sottomettendosi alla Violenza del Potere.