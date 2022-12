Casa Sollievo, Vescovi è il nuovo presidente del Comitato Nazionale di Bioetica

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 07/12/2022 – Angelo Vescovi, direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, è il nuovo presidente del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB). Il decreto di nomina è stato firmato il 6 dicembre, secondo quanto anticipato da un articolo di Margherita De Bac sul Corriere della Sera.

Il CNB, si legge sul portale del Governo Italiano, “svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute”. Ha inoltre il compito di formulare pareri e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi.

Nato a Bergamo nel 1962, ha conseguito il dottorato in Scienze Biologiche nel 1987 e ha lavorato come post-doctoral fellow presso l’Università di Calgary (Canada) dal 1991 al 1993. In quella sede, ha lavorato al fianco del professor Samuel Weiss partecipando all’isolamento iniziale delle cellule staminali cerebrali dal cervello di mammiferi adulti.

Dopo gli incarichi di rilievo all’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e presso lo Stem Cell Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dal 2010 è professore di biologia cellulare all’Università di Milano-Bicocca. È attualmente direttore scientifico della Banca delle Cellule Staminali Cerebrali Umane e del Centro di Nanomedicina dell’Ospedale Niguarda di Milano. Di quest’ultimo Centro è il fondatore.

Dal gennaio 2010 è direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e dell’Istituto di Genetica Umana Mendel di Roma collegato. Da vent’anni dirige un gruppo di studio che si occupa di indagare i meccanismi alla base della biologia delle cellule staminali, comprese la regolazione del destino cellulare, la proliferazione, la differenziazione e la plasticità.

Ha pubblicato oltre 180 articoli su riviste scientifiche di prim’ordine tra cui Science, Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Nature Neuroscience, Nature Reviews Cancer, Cancer Cell e The Proceeding of the National Academy of Science. È stato reviewer di agenzie di finanziamento nazionali e internazionali quali la Commissione nazionale per le cellule staminali dei governi italiano, irlandese e austriaco. Recentemente, ha ricevuto da Papa Francesco la nomina a Membro Ordinario della Pontificia Accademia per la Vita.