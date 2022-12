Felpe e altri capi di abbigliamento personalizzati

La distribuzione dei capi di abbigliamento con il logo stampato finalizzati alla promozione aziendale viene effettuata secondo tempi simili a quelli che caratterizzano il comparto della moda. Che si tratti di felpe personalizzate o di qualunque altro tipo di indumento, quindi, è necessario prepararsi abbastanza in anticipo in attesa della stagione che arriverà. Così si può essere giunti di arrivare al momento tanto atteso nel modo migliore possibile e con una preparazione adeguata. Ecco spiegato il motivo per il quale qualunque azienda si basi sulla distribuzione di tali prodotti di merchandising ha la necessità di programmare i passi che devono essere compiuti, step by step. In particolare, alla fine della primavera si comincia la programmazione mirata alla stagione fredda, che prende il via già in autunno.

Quali sono le esigenze stagionali

Come è facile immaginare, le diverse esigenze stagionali hanno conseguenze, fra l’altro, sulle tipologie di materiale che è necessario distribuire, specialmente per quanto concerne gli indumenti personalizzati. È passato il tempo delle polo, delle t-shirt con le maniche corte o delle camicie leggere, e al posto loro si tirano fuori dagli armadi le tute e le giacche, ma anche i giubbotti e le felpe: insomma tutti quegli indumenti che risultano più adatti alle temperature del periodo autunnale e di quello invernale.

Uno strumento per il marketing

Le felpe personalizzate, fra l’altro, meritano di essere considerate una preziosa risorsa in una prospettiva di marketing. Le varie aziende pianificano e sviluppano delle specifiche strategie promozionali che prevedono la diffusione di articoli personalizzati, in modo che il loro potenziale comunicativo si esprima nel migliore dei modi. I capi personalizzati come le felpe possono essere realizzati con la collaborazione di specialisti del settore, e richiedono un investimento sostenibile e molto vantaggioso, a livello di spesa, in confronto a ciò che succede con altre iniziative promozionali che si rivelano molto più costose.

StampaSi e i capi di abbigliamento personalizzati

Come si personalizzano i prodotti

Quando si sceglie di procedere alla personalizzazione di una linea intera di capi aziendali, occorre sapere che tale procedura coinvolge tutti gli elementi che riguardano il processo di confezionamento di un articolo. In altri termini, la personalizzazione non ha a che fare unicamente con la riproduzione sul tessuto del logo o del marchio, ma presuppone un lavoro caratterizzato da un livello di complessità molto più elevato. Un valido esempio da questo punto di vista può essere individuato nelle felpe brandizzate, per le quali è possibile conseguire un risultato perfetto e dagli standard di qualità elevati unicamente nel caso in cui siano curati con la massima attenzione tutti i dettagli che riguardano la personalizzazione. Il risultato consiste in un prodotto finale che soddisfa nel migliore dei modi le esigenze promozionali del business. Le felpe possono essere consegnate ai fornitori, ai collaboratori e ai dipendenti, per esempio durante le feste di Natale o in occasione di altre ricorrenze speciali.

Tutti i pregi delle felpe

Le felpe sono capi di abbigliamento che offrono parecchi pregi per esigenze di questo tipo. Si tratta di indumenti sempre comodi e che trovano nella praticità la propria caratteristica distintiva. Proprio per questo motivo esse hanno la capacità di adeguarsi in maniera ottimale ai bisogni e alle preferenze di un target di distribuzione variegato e ampio, costituito magari da artigiani ed operai, ma anche da sportivi, hobbisti e in generale un target giovane. Per una campagna di distribuzione, il periodo migliore da scegliere è quello della stagione autunnale. Tuttavia è preferibile cominciare già da settembre a decidere quanti saranno i capi da ordinare e da produrre, in base ai contesti di distribuzione. Lo scopo prioritario deve essere quello di generare prodotti di alta qualità, non solo a livello estetico ma anche in relazione al materiale di composizione.

La vestibilità e il confezionamento

Il confezionamento e la vestibilità sono due dei fattori più importanti a cui si deve prestare attenzione, e lo stesso discorso vale per il taglio e la scelta del tessuto. Volendo, è possibile scegliere di mettere un cappuccio o delle tasche. In pochi passaggi, quindi, qualunque felpa può diventare un indumento indimenticabile, vale a dire uno strumento promozionale di eccezionale efficacia. Le potenzialità comunicative di tale indumento, e più in generale dei capi di abbigliamento, sono – come noto – esaltate da molte delle teorie del settore di ricerca del visual marketing. (nota stampa).