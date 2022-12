Foggia, disastro ambientale GrandApulia: Procura chiede 16 rinvii a giudizio

FOGGIA, 07/12/2022 – Il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio di 16 imputati per la costruzione del centro commerciale “Grande Apulia” di zona Incoronata a pochi chilometri da Foggia, posto sotto sequestro il 25 novembre 2016 sei giorni prima dell’inaugurazione, che ci fu il 20 dicembre successivo.

La struttura fu costruita in parte sul terreno dell’ex zuccherificio Sfir; secondo l’accusa la bonifica dell’area di 70 ettari e i successivi lavori per il mega centro commerciale sono viziati da irregolarità e illeciti; la difesa ribatte che tutto avvenne nel rispetto di leggi e licenze e chiede il proscioglimento degli imputati da tutte le accuse, o che comunque vengano dichiarate prescritte.

Il Gup Antonio Sicuranza dopo interventi del Pm e dei difensori ha rinviato l’udienza di un mese per la decisione. Dodici i reati contestati dalla Procura a vario titolo per fatti avvenuti da agosto 2009 a dicembre 2016: avvelenamento delle acque (prima che venissero attinte per il consumo); disastro ambientale colposo; lottizzazione abusiva a fini commerciali; gestione di rifiuti speciali non pericolosi; realizzazione di discarica abusiva; truffa alla Regione quantificata in 72 milioni per il mancato pagamento dell’ecotassa; abuso d’ufficio; violazioni delle norme in materia edilizia per il mancato rispetto di vincoli paesaggistici e idrogeologici. Si sono costituiti parte civile il Comune di Foggia e l’associazione Fare ambiente. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.