Francesco Schiavone: “Preavviso di riscossione coattiva di verbale, ennesimo pasticcio dell’Amministrazione Rotice”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 07 dicembre 2022. “Ho appena inoltrato un interrogazione consiliare perchรฉ sollecitato da numerosi cittadini di Manfredonia che nelle ultime ore hanno ricevuto un preavviso di riscossione coattiva di verbale, per la violazione al codice della strada, avvenuta evidentemente qualche anno fa. Ad inoltrare questi preavvisi รจ stata la societร C&C concessionaria nel Comune di Manfredonia del servizio di riscossione coattiva, che opera rispetto agli input ricevuti dagli uffici comunali“.

Lo rende noto sui social il consigliere comunale di Manfredonia, del gruppo consiliare “Progetto Popolare”, Francesco Schiavone.

“Tantissimi cittadini, fortunatamente, hanno ritrovato la ricevuta di pagamento e si sono presentati presso gli uffici comunali dimostrando di aver giร pagato allโ€™epoca dei fatti; altri, pur consapevoli di aver giร pagato, non trovano piรน la ricevuta e saranno costretti a pagare nuovamente. Questo sarร , il loro regalo di Natale”. “Un pasticcio dellโ€™amministrazione comunale, questa volta evitabile, perchรจ prima di notificare questi preavvisi sarebbe stato doveroso un approfondimento da parte dell’ufficio tributi del Comune di Manfredonia, che poteva controllare meglio le cifre incassate sul conto corrente dedicato e riconciliare le somme pagate dai cittadini con i verbali contestati”.

“๐—–๐—ต๐—ถ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐˜‚๐—ถ ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น’๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ? ๐—™๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—น๐—ฒ: ๐—ถ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ! ๐—Ÿ’๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป’๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ”.

“๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น’๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ e controllare davvero chi non ha pagato perchรจ non รจ giusto maltrattare i cittadini in questo modo.

๐—ก๐—ผ๐—ป ๐˜€๐—ถ ๐—ฝ๐˜‚๐—ผฬ€ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฒ”.

“Infine, l’amministrazione chiarisca per quali ragioni si nascondono le sanzioni nella voce riportata in tabella e soprattutto perchรจ i numeri in tabella non corrispondono all’importo totale da pagare? Se รจ stata fatta una previsione in entrata in bilancio, per importi cosรฌ poco chiari, motivo per il quale chiederรฒ al Collegio dei revisori dei conti di approfondire queste ipotetiche entrate. ๐‹๐š ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ๐š, ๐œ๐จ๐ง ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž, ๐žฬ€ ๐๐ข๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐จ๐ฉ๐ข๐ง๐ข๐จ๐ง๐ž”, conclude Schiavone.