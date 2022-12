Manfredonia, disguidi su verbali: “Anomalia informatica di gestione”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/12/2022 – “Relativamente alla questione notifiche verbali di accertamento che in questi giorni stanno giungendo ai cittadini di Manfredonia, l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per comprendere le ragioni del denunciato disguido, un’operazione che è stata svolta in autonomia dagli uffici competenti senza informare i relativi assessorati.

Trattasi di verbali dell’anno 2019, periodo durante il quale, si registrerebbe un’anomalia informatica di gestione e rendicontazione dei flussi seguente la decisione commissariale di internalizzare il servizio di riscossione dei tributi. L’Amministrazione comunale sta provvedendo all’individuazione delle cause e dei responsabili dell’ operazione di errato accertamento ed a celeri soluzioni per non gravare ulteriormente sui cittadini. La Polizia Locale, a coloro i quali dimostrano la ricevuta di pagamento, sta già annullando in autotutela l’errata comunicazione, mentre si è a lavoro per fornire indicazioni risolutive per i restanti casi”.