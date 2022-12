Puglia, picchiano 17enne che voleva uscire dal giro: 2 escort arrestate

BARI, 07/12/2022 – Tre ventenni che guadagnavano migliaia di euro al giorno come escort, girando le località turistiche della Puglia e i locali alla moda per offrire compagnia a chi poteva pagarla. La bella vita raccontata nelle storie su Instagram è finita l’altro giorno, quando i carabinieri hanno portato in carcere le tre ragazze della provincia di Bari e un loro amico di Maglie, con l’accusa – terribile – di aver picchiato e minacciato una 17enne per costringerla a prostituirsi.

È una storiaccia quella scoperta dalla Procura di Trani. Una storia di soldi facili e degrado morale, che ha portato il gip Anna Lidia Corvino a disporre l’arresto delle gemelle F. e F. D., 23 anni, di Toritto, M. L., 33 anni, di Bari, e A. P., 26 anni, di Maglie, autista delle tre giovani, tutti accusati a vario titolo di lesioni personali, sequestro di persona, rapina, tentata estorsione e porto abusivo d’arma ai danni di una minorenne della Sesta provincia che, dapprima attratta dalle ragazze più grandi, a un certo punto ha provato a ribellarsi per uscire dal giro in cui era caduta. Per questo la 17enne ha raccontato tutto ai carabinieri, prima a maggio a Milano, poi il mese successivo in Puglia. Ed è ai militari che ha raccontato come era entrata in contatto con il gruppetto di escort. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.