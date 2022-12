STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia – Manfredonia – Mattinata, 07 dicembre 2022. “A oggi, nessuna notizia su un eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti dell’assassino o degli assassini del giovane Francesco. I giornali hanno raccontato lungamente di rivelazioni dei pentiti sugli omicidi sul Gargano, ma finora nessuna notizia“.

E’ quanto dice in esclusiva a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, legale dei familiari di Francesco Armiento che, dal 27 giugno 2016, è scomparso da Mattinata senza lasciare traccia. Come risaputo, dietro la sparizione di Francesco c’è l’ipotesi della lupara bianca, ma nessun colpevole e nessun corpo a oggi sono stati ritrovati.

“Come avvocato di parte offesa – spiega l’avvocato Starace – ho depositato richieste e solleciti ufficiali. Sono seguite rassicurazioni da parte degli inquirenti che saremmo stati prontamente informati. Finora nessuna notizia ufficiale e nulla trapela. La famiglia chiede a viva vice ed a mio mezzo che sia fatta giustizia. Ho avuto incarico di effettuare nuove richieste e solleciti. La speranza di avere chiarezza non abbandona la famiglia come anche l’assoluta fiducia nella giustizia, ma restare cosi in attesa è veramente troppo doloroso“.

“Chi è una mamma? La mamma è colei che sa aspettare un figlio. Il cuore comincia a riempirsi d’amore, vive nell’attesa di poter stringere il proprio bambino, accudirlo come un dono“, così mesi fa a StatoQuotidiano la signora Luisa Lapomarda, mamma del ragazzo.

Numerosi gli appelli e le interviste in questi anni di Luisa, chiedendo di “fornire indicazioni su quello che è avvenuto”. “Almeno per riavere il corpo di Francesco, per dargli una degna sepoltura“.

LA VOLONTA’ DI COLLABORARE CON LA GIUSTIZIA DI ANDREA QUITADAMO. LE MEMORIE – RICHIESTE INVIATE DAI FAMILIARI, ATTRAVERSO IL LEGALE, ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA – DDA DI BARI

Ad inizio 2022, Luisa e Michela, sorella di Francesco, assistite dall’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia, alla luce della dichiarazione di Andrea Quitadamo – pregiudicato, alias Baffino junior (fratello di Antonio, detto Baffino, anch’egli collaboratore di giustizia), di voler collaborare con la Giustizia, avevano auspicato che lo stesso avrebbe potuto “dare dare indicazioni sulla scomparsa di Francesco“.

A tal riguardo, delle memorie – richieste sono state inviate dai familiari alla Procura della Repubblica – presso la D.D.A. di Bari, dottoresse Silvestris e Cardinali.

LA DISPONIBILITA’ PER LA COMPARAZIONE DEL DNA.

“In seguito a voci su ricerche e/o presunti ritrovamenti di corpi nel Gargano, abbiamo inoltrato una richiesta ufficiale alla Procura della Repubblica – presso la D.D.A. di Bari, dottoresse dottoresse Silvestris e Cardinali, chiedendo la loro disponibilità per prelevare il DNA dalle mie assistite ai fini di un’ipotetica comparazione. Al momento non abbiamo ricevuto risposte“. E’ quanto aveva detto nel marzo 2022 a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia.

“Dietro la sua sparizione – come detto dai familiari a StatoQuotidiano.it – l’ombra della lupara bianca, ma ad oggi nessun colpevole e nessun corpo”. Si ricorda inoltre come il 3 settembre 2018 è stato archiviato un procedimento penale contro terzi, che vedeva Luisa e Michela parti offese. “Le mie assistite – aveva detto l’avvocato Innocenza Starace – sono a disposizione del P.M. nel caso abbia bisogno di ulteriori chiarimenti dalle stesse”.

Lo scorso 17 febbraio 2022, Francesco ha compiuto 35 anni, nei giorni precedente la signora Luisa a scritto una lettera per il figlio e per quanti possono consentire di fare luce su una scomparsa di un giovane che, di fatto, “non aveva commesso niente“. Ennesima scomparsa di un ragazzo, di uomini vittime di crudeltà prive di senso, favorite da un silenzio delle comunità e di quanti possono ancora indagare. “Sono disgrazie e possono riguardare tutti“, dicono Luisa e Michela commosse ricordando Francesco.

“Da quel giorno maledetto abbiamo conosciuto un dolore lancinante che non conoscevamo“, scrive Luisa. “Sono quasi 6 anni che ti hanno stappato alla vita. Avresti compiuto 35 anni. Quell’enorme vuoto nell’anima che provo non si può descrivere. Più passa il tempo più faccio fatica a comprendere il perchè di tutto questo dolore procuratoci. Spero di ritrovarti“.

A cura di Giuseppe de Filippo – StatoQuotidiano.it, 07 dicembre 2022.