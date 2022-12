SILAC Manfredonia. Crisi energia, sospesa produzione e fornitura latte

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia, 07 dicembre 2022. Causa “la crisi energetica in atto”, la “produzione e la fornitura del latte (dai caseifici del territorio e dalla Parmalat), dunque della materia prima, interessante la Silac srl di Manfredonia è al momento sospesa”.

E’ quanto si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, all’esito di un incontro odierno presso Confindustria a Foggia, alla presenza del presidente dell’associazione e dei relativi segretari delle sigle sindacali della FLAI Cgil e FAI Cisl.

La problematica in oggetto persisterebbe da circa una settimana. Un incontro definitivo per una risoluzione della vertenza dovrebbe svolgersi, sempre presso Confindustria a Foggia, durante la prossima settimana.

Al momento, non sussistono preoccupazioni per le unità lavorative, 15 dipendenti della Silac, oltre 6 della cooperativa, come per le retribuzioni fino alla scadenza del 2022, che saranno “regolarmente effettuate”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it