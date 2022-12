Stefano Tacconi ha ricominciato a camminare: l’annuncio del figlio Andrea

FOGGIA, 07/12/2022 – Stefano Tacconi, dopo l’aneurisma che lo ha colpito ad aprile, è tornato a camminare. Ad annunciare la bella notizia è il figlio Andrea sui social network. “Papà inizia piano piano a camminare, emozione unica”, scrive il giovane pieno di gioia. Anche la sorella Virginia Tacconi poco dopo ha ripubblicato una foto nella story del suo account Instagram, risalente a ottobre, in cui si intravede l’ex portiere della Juventus di spalle su una carrozzina: “Sempre al tuo fianco mia anima”, scriveva la ragazza.

Stefano Tacconi sulla via del recupero – Come ha spiegato Andrea, il 65enne è sulla via del recupero dopo il malore, e questo lo avevano detto anche i medici. Già qualche mese fa le condizioni cliniche e neurologiche erano soddisfacenti. Lo aveva affermato Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia del Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove il campione era stato ricoverato per un controllo programmato, dopo un lungo soggiorno al presidio riabilitativo Borsalino. L’ex portiere di Juventus e Nazionale era stato ricoverato ad Alessandria il 23 aprile dopo il malore ad Asti, dove si trovava con il figlio Andrea per un evento benefico. A seguito del ricovero e della chiusura dell’aneurisma. Fonte: MSN