Tragico incidente nel Foggiano: auto contro albero, morti un 18enne ed un 19enne

FOGGIA, 07/12/2022 – È accaduto nella tarda serata di ieri, sulla Strada Provinciale 95 che collega Cerignola a Candela, nei pressi di Borgo Libertà: due giovani Cerignolani hanno perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiavano finendo fuori strada.

Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’elisoccorso, allertati da alcuni passanti, ma per i due ragazzi, 19 e 18 anni appena, non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine indagano per chiarire le cause dello schianto che potrebbero essere state l’alta velocità, o un randagio che ha tagliato loro la strada, o un malore del conducente. Non si esclude al momento nessuna pista. Lo riporta lanotiziaweb.it Foto Maizzi