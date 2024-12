La Gargano Shell Fish Farm s.a.a.r.l., azienda con sede legale a Manfredonia, ha formalizzato una richiesta di rinnovo quadriennale della licenza di concessione demaniale marittima n.37/2021, da intendersi come un nuovo rilascio del titolo concessorio. L’istanza, acquisita agli atti il 21 novembre 2024 con protocollo n.20240039518 e successivamente integrata il 3 dicembre 2024 con protocollo n.20240040914, riguarda un’area demaniale marittima di ben 216.029,50 metri quadrati situata nel Bacino Alti Fondali del Porto di Manfredonia. L’obiettivo dell’azienda è proseguire l’attività di acquacoltura nell’area indicata, utilizzando e occupando lo spazio demaniale già oggetto di licenza di subingresso (n.131/2021) e di Autorizzazione Unica ZES (n.3MF_2023).

Avvio del procedimento amministrativo

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 della Legge n.241/1990 e successive modifiche, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) comunica l’avvio del procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima. La decisione di avviare il procedimento si inserisce nel quadro delle normative di riferimento, che comprendono:

L’articolo 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

Gli articoli 11 e seguenti del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime nell’ambito della circoscrizione dell’AdSPMAM, regolamentato dall’ordinanza n.8 del 26 marzo 2024;

L’articolo 32, comma 1, della Legge n.69/2009.

Dettagli del Procedimento e Pubblicazione

L’avviso pubblico relativo all’avvio del procedimento è stato depositato presso l’Albo Pretorio online dell’AdSP MAM e sarà consultabile per un periodo di 30 giorni consecutivi, a partire dal 4 dicembre 2024 fino al 2 gennaio 2025. La pubblicazione dell’avviso permetterà a chiunque sia interessato di prendere visione del procedimento e, qualora lo ritenga opportuno, presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti. Queste ultime dovranno essere presentate entro 10 giorni solari e consecutivi dalla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 3 gennaio 2025 al 12 gennaio 2025, sempre che la scadenza non cada in un giorno festivo, nel qual caso il termine sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande concorrenti dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma dello Sportello Unico Amministrativo (SUA), accessibile online al seguente link: https://sua.adspmam.it/domanda‐di‐concessione‐demaniale‐marittima?categoria=2. Si ricorda che, per l’accoglimento dell’istanza, è necessaria l’allegazione obbligatoria di tutta la documentazione richiesta.

Le istanze concorrenti saranno pubblicate esclusivamente a scopo di raccolta di osservazioni e opposizioni, e nel caso siano presentate più domande, l’AdSP MAM procederà seguendo le disposizioni previste dall’articolo 12 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, approvato con Ordinanza n.8 del 26 marzo 2024.

Accesso alla documentazione

Gli interessati avranno la possibilità di richiedere di prendere visione della documentazione allegata all’istanza entro lo stesso termine stabilito per la presentazione di osservazioni e opposizioni.

Il Responsabile del procedimento è l’ingegnere Leonardo Trentadue, che ricopre il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dipartimento di Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli. L’ingegnere Trentadue ha la responsabilità di garantire che tutte le fasi del procedimento si svolgano nel pieno rispetto delle normative vigenti, e di rispondere alle richieste di chiarimenti o informazioni riguardanti la documentazione presentata.

Trasparenza e garanzia del procedimento

L’avviso, che rimarrà affisso all’Albo Pretorio online per 30 giorni consecutivi, sarà anche consultabile al sito ufficiale dell’AdSP MAM (www.adspmam.it), e trasmesso al Comune di Manfredonia per la pubblicazione sul suo Albo Pretorio. Questo processo di pubblicazione e trasparenza risponde all’esigenza di garantire la massima apertura e l’inclusione della cittadinanza e degli stakeholders locali nel monitoraggio e nell’eventuale partecipazione al procedimento.

Si fa presente che, qualora la data di scadenza coincidesse con un giorno festivo, la stessa si intenderà prorogata al primo giorno feriale successivo.

L’attività di rinnovo della concessione demaniale, come richiesto dalla Gargano Shell Fish Farm, è di fondamentale importanza per il mantenimento e la gestione di un impianto di acquacoltura all’interno del Porto di Manfredonia. Questo processo di rinnovo, infatti, è essenziale per continuare a garantire la produzione e la crescita di un settore strategico per l’economia locale, in un’area di grande valore ambientale ed economico. L’adozione di tutte le procedure legali e amministrative previste è volta a garantire che il processo sia trasparente e che venga effettuato con la massima attenzione alle normative in vigore.