Casa dolce Casa Non per tutti, a Manfredonia. (I^ puntata) ph DANIELE CATALANO

Manfredonia, 07 dicembre 2024. Dopo il primo incontro con le istituzioni, oggi ascoltiamo la testimonianza di una cittadina di Manfredonia, Sara, attraverso la quale ripercorriamo il difficile percorso delle donne sole che si trovano prive di un adeguato supporto da parte degli enti preposti.

La sua storia riporta alla luce un tema sempre più drammatico: gli affitti in nero e la crescente difficoltà di accesso a un alloggio stabile, in un contesto dove i bed & breakfast proliferano e le opportunità per una stabilità abitativa si fanno sempre più scarse.

Nonostante le difficoltà quotidiane, è opportuno ricordare l’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che recita: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia ed in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.”

In questo contesto, emerge il confronto tra vecchie e nuove povertà, le discriminazioni che spesso si manifestano nei confronti di chi è in stato di bisogno. È fondamentale sottolineare che la necessità di un’abitazione dignitosa può colpire chiunque, anche persone che, seppur apparentemente in condizioni di agio, si trovano ad affrontare difficoltà economiche o sociali.

Il viaggio nelle storie di chi vive l’emergenza abitativa è solo all’inizio. Eppure, sono proprio le persone, con le loro esperienze quotidiane, a far emergere le criticità legate alla carenza di alloggi. Un tema che le istituzioni e gli enti competenti non dovrebbero prendere come un attacco, ma come uno stimolo per riflessioni e azioni concrete volte a migliorare la situazione.

Angelica Murgo, StatoQuotidiano.it