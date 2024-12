Avvio del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il Progetto Agrivoltaico ORT02

La società LT 09 Srl, con sede legale in Molfetta (BA), ha presentato in data 4 novembre 2024 al Ministero della Transizione Ecologica la richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto “Impianto Agrivoltaico Avanzato denominato ORT02”. Il progetto, che si svilupperà nei Comuni di Cerignola, Foggia, Manfredonia e Orta Nova, in provincia di Foggia, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avanzato per la produzione di energia elettrica con una potenza di picco di 72,328 MWp (54,72 MW), corredato da opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN).

Caratteristiche del Progetto

Il progetto ORT02 è un impianto agrivoltaico innovativo che mira a combinare la produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico con attività agricole. La realizzazione dell’impianto prevede l’installazione di moduli fotovoltaici su tracker monoassiali, che saranno utilizzati per la produzione di energia rinnovabile, e la coltivazione di un oliveto super-intensivo sotto i pannelli solari, in linea con le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (06/2022).

Il sito prescelto coprirà una superficie di circa 85,38 ettari, di cui 78,41 ettari saranno destinati alla coltivazione dell’oliveto e delle colture mellifere tra i tracker, mentre 5,67 ettari saranno destinati a opere di mitigazione paesaggistica. L’impianto fotovoltaico avrà una superficie di circa 31,51 ettari, con l’installazione dei pannelli solari sopra i quali verranno realizzate colture agricole, contribuendo così a preservare il suolo agricolo e a migliorare la produttività dei terreni coinvolti.

Il progetto ORT02 si inserisce nel contesto delle politiche di transizione energetica nazionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’iniziativa, infatti, prevede la produzione di energia da fonte solare, una risorsa rinnovabile e inesauribile, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e contribuendo a un futuro sostenibile.

Il progetto, oltre a generare energia elettrica, mira a preservare il suolo agricolo e a favorire la produttività agricola. Infatti, la combinazione di agricoltura e impianti fotovoltaici consente di evitare il consumo di suolo agricolo, favorendo al contempo l’impiego di pratiche agricole moderne, come l’installazione dell’oliveto super-intensivo sotto i tracker, che garantirà alti livelli di produttività. In questo contesto, si prevede anche la formazione di una fascia arborea lungo il perimetro del sito, con piante tipiche della macchia mediterranea, al fine di minimizzare l’impatto visivo dell’impianto agrivoltaico e migliorare la qualità paesaggistica.

Inoltre, il progetto avrà ricadute economiche significative, generando occupazione diretta e indiretta sia nella fase di costruzione che in quella di gestione. La realizzazione dell’impianto, infatti, implica l’impiego di operai, tecnici e professionisti per la costruzione, la gestione e la manutenzione delle strutture. Il progetto avrà anche un impatto positivo sul gettito fiscale e contribuirà all’economia locale, favorendo lo sviluppo delle comunità agricole coinvolte.

Impatti Ambientali e Misure di Mitigazione

Il progetto potrebbe comportare impatti significativi sul paesaggio e sull’ambiente circostante, soprattutto durante la fase di costruzione e dismissione. Tuttavia, è prevista l’adozione di misure di mitigazione per ridurre tali impatti, come la realizzazione di barriere verdi per schermare l’impianto dal paesaggio circostante, e l’uso di materiali eco-compatibili.

Gli impatti previsti includono:

Sottrazione di suolo agricolo: sebbene vi sia un impatto sul suolo agricolo, questo risulta ridotto grazie alla possibilità di conciliare l’attività agricola con la produzione di energia, attraverso la realizzazione di coltivazioni agricole tra i pannelli fotovoltaici.

Impatti sul paesaggio: la fase di costruzione e dismissione dell’impianto comporterà alterazioni visive temporanee. Tuttavia, le misure di mitigazione, come la piantumazione di alberi e arbusti tipici della macchia mediterranea, ridurranno l’impatto visivo.

Emissioni sonore: durante la costruzione, potrebbero verificarsi emissioni sonore, ma queste saranno limitate a breve termine e di bassa entità, grazie alla bassa densità di edifici residenziali nelle vicinanze.

Per quanto riguarda le opere di connessione alla rete elettrica, sono previsti interventi di ampliamento della stazione elettrica RTN, che comporteranno un impatto limitato sul paesaggio e l’emissione di rumori durante le fasi di costruzione. Tuttavia, gli impatti saranno contenuti e mitigati attraverso soluzioni tecniche appropriate.

Il progetto è attualmente in fase di valutazione ambientale, e la documentazione relativa è disponibile per la consultazione pubblica sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (VAS-VIA-AIA) del Ministero della Transizione Ecologica. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, inviandole al Ministero tramite il portale web o via posta elettronica certificata.

Le osservazioni presentate saranno valutate nell’ambito del procedimento di VIA, al fine di garantire che il progetto rispetti i requisiti ambientali e paesaggistici e che le misure di mitigazione siano adeguate a ridurre gli impatti sull’ambiente e sulle comunità locali.