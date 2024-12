Lecce: per Giampaolo 'con la Roma gara difficile, serve passione'

Prolungare il momento positivo iniziato con il suo arrivo sulla panchina giallorossa e proseguire nella rincorsa verso una classifica più serena.

Il Lecce guidato da Marco Giampaolo, dopo la vittoria di misura a Venezia e il pareggio interno contro la Juventus, si prepara ad affrontare un importante banco di prova: domani sera sfiderà la Roma allo stadio Olimpico.

Attualmente la partita assume i contorni di uno scontro salvezza, dato il momento difficile dei capitolini, ma Giampaolo vede le cose diversamente: “Stiamo continuando a crescere come squadra, i risultati ci danno fiducia e dobbiamo puntare sulla continuità – ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia. – La Roma è un avversario solido, capace di buone prestazioni contro Napoli e Atalanta. Ci aspetta una sfida complicata, per cui sarà fondamentale arrivarci pronti: Ranieri è un allenatore che sa unire l’ambiente, un aspetto cruciale in una piazza come Roma, che conosce alla perfezione”.

Giampaolo ha inoltre elogiato il tecnico avversario: “Allenare alla sua età significa avere una mentalità sempre fresca e giovane. L’ho incontrato un paio di volte e ho scoperto una persona di grande spessore morale”.

Per quanto riguarda la formazione, Giampaolo dovrà fare i conti con diverse assenze, tra cui quella di Gallo, fondamentale contro la Juventus: “Stava attraversando un periodo di forma straordinario, ma dobbiamo adattarci – ha aggiunto. – Il sistema di gioco non è determinante, conta la capacità dei giocatori di interpretare i principi che proponiamo. Lavoriamo per essere competitivi e serviranno prestazioni di alto livello da parte di tutti”.

Sul piano tattico, il tecnico ha le idee chiare su come affrontare i giallorossi: “Per uscire indenni dall’Olimpico serviranno intelligenza, attenzione e determinazione. Bisogna restare in partita fino all’ultimo minuto senza lasciarsi condizionare dagli episodi. Dovremo mettere in campo passione e trasporto emotivo”, ha concluso.

