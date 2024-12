Luci al Pala Falcone e Borsellino: Allianz Pazienza, devi battere Salerno!

Parola d’ordine continuità per la Cestistica Città di San Severo, che ospita Salerno e punta a dar seguito alla importantissima vittoria fuori-casa in quel di Rieti.

GLI AVVERSARI guidati da Coach Farabello presentano una cabina di regia “albiceleste” condotta dal duo Stanic (indimenticabile ex) e il bomber di squadra Chaves (15 ppt) con Cappelletti back-up, assistiti dalle guardie Mei (esperienza a go-go), Favali (freschezza atletica) e Candotto con Kekovic e Duranti che si alternano nello spot di #3, mentre il pitturato è affare dei lunghi Misolic e Matrone. Roster col giusto mix di esperienza e gioventù, piuttosto prolifico in attacco, ma con un ruolino di 5v-9p che ne fanno la sedicesima forza del campionato.

I NERI hanno l’obbligo e il dovere di portare a casa i due punti per riagganciare il treno salvezza e non rendere vana la vittoria di Rieti. Il blitz in terra laziale ha dimostrato che difesa e corsa sono le peculiarità migliori della formazione di coach Massimo Bernardi. Il resto ci auguriamo provenga dal fattore campo che auspichiamo sempre torni a fare sentire il proprio peso specifico!

ARBITRI: LANCIOTTI VALERIA di PORTO SAN GIORGIO (FM) ed

ESPOSITO ALESSANDRO di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

PALLA A DUE ore 18.00 di domenica 8 dicembre presso il Palasport Falcone e Borsellino di San Severo.

Umberto d’Orsi