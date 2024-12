Manfredonia // Notizie in piazza //

“L’ARGONAUTA ARGO” (Denominato in loco – “Pòlep’a bbele” – Polpo a vela-) di Franco Rinaldi

L’Argonauta argo è un mollusco Cefalopode dell’ordine degli Ottopodi. E’ considerato un parente dei polpi perché ha le stesse caratteristiche. Dotato di otto braccia, lunghe e sottili, allargando le stesse, si lascia trasportare dalle correnti marine, per cambiare direzione nel mare.

E’ una specie pelagica, che vive in alto mare, prevalentemente però, nuotando in superficie.

Nel Mediterraneo vive una forma nana sotto il nome di “Argonuta Argo Mediterraneo”. Nel nostro Golfo, i molluschi di argonauta argo, venivano maggiormente pescati con le reti a strascico, nei mesi di settembre, ottobre e a maggio.

I pescatori sipontini, denominano in vernacolo, questi piccoli molluschi: “pòlep’a bbele” (polpo a vela). Quest’ultima forma dialettale, dovuta al polpo di sesso femminile che vive nella conchiglia e naviga nella stessa a mò di vela di una barca.

Va evidenziato, che l’esemplare femmina dell’Argonauta argo, nel periodo della riproduzione secerna una sorta di ooteca, che da origine a una conchiglia trasparente bianca delicata, dentro la quale depone le uova fecondate e dove vive la sua vita. Va detto, che il dimorfismo sessuale è molto evidente in questa specie di mollusco. Tant’è che l’esemplare di sesso femminile può raggiungere la lunghezza di 30 cm, mentre quello di sesso maschile quello di 2 cm.

La femmina è di colore argenteo verde, mentre il maschio è di colore azzurro con macchie giallastre o rossastro tendente al nero. Il maschio di argonauta, si distingue anche dalla femmina, perché ha un lungo braccio detto ectocotile munito di ventose che contiene gli spermatozoi, che si stacca dal corpo e va a introdursi nella cavità interna del mantello della femmina per fecondarla.

L’argonauta argo, è un mollusco molto aggressivo e utilizza i tentacoli per catturare la preda e portarla verso la bocca, dove le inietta del veleno mortale, originato dalla ghiandola salivare.

Nel mese di marzo 2024, dopo una mareggiata, e la mia solita passeggiata alla ricerca di conchiglie rare del Golfo, ho trovato spiaggiati sugli arenili di Siponto, due gusci di ooteche di Argonauta, a distanza l’uno dall’altro, incredibilmente intatti.

Poiché erano anni, che non rinvenivo ooteche di Argonauta argo, lungo i nostri arenili, il ritrovamento di questi due gusci, dimostrano, che nel Golfo di Manfredonia, vivono ancora esemplari di Argonauta argo, che molti pescatori consideravano da tempo estinti.

Voglio ricordare, poi, alle persone, che non hanno avuto la possibilità di visitare il Centro Cultura del Mare di Manfredonia, in viale Miramare (un contenitore culturale di gran pregio della marineria sipontina, chiuso momentaneamente), che in una teca, erano esposti alcuni stupendi esemplari di gusci di ooteche di Argonauta argo, della mia pregevole collezione di conchiglie e mitili del Golfo di Manfredonia, insieme ad altri rari esemplari, dell’amico collezionista di conchiglie del nostro mare, Raffaele Gramazio.

Voglio ricordare, che il Centro Cultura del Mare, aperto dopo tanti anni di sacrifici e peripezie burocratiche, che era sito in viale Miramare, voluto fortemente dalla popolazione di Manfredonia, e in primis dal prof. Giovanni Simone, che si è avvalso della collaborazione dei componenti del sodalizio culturale sipontino; di numerosi pescatori; di maestri d’ascia; di alcuni armatori, che hanno donato cimeli della nostra marineria; di collezionisti anche di conchiglie oceaniche, che hanno donato le loro pregevoli personali collezioni. E infine, le imprese, i commercianti, gli artigiani e gli artisti locali, che hanno collaborato attivamente alla realizzazione dell’importante “Centro Cultura di Mare” della nostra Città, che spero riapra i battenti.

**Per la storia, va evidenziato, altresì, che gusci di Argonauta, sono raffigurati in ceramiche del 3000 a.C.. L’accostamento della ooteca dell’animale, fa risalire la sua vaga somiglianza con la nave del mito greco degli Argonauti.

Quest’ultimi, 50 temerari eroi, imbarcati sulla nave Argo, sotto la guida di Giasone, diedero vita a una delle più affascinanti narrazioni della mitologia greca, impegnati nella conquista del Vello d’Oro, nelle inospitali terre della Colchide per riportarlo in patria. La Colchide, un tempo, si trovava lungo la costa del Mar Nero.

