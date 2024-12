Manfredonia. Ufficiale: al villaggio Scalo dei Saraceni la 2ª prova dei Campionati Regionali di Corsa Campestre FIDAL

Manfredonia. Con grande soddisfazione e spirito sportivo, l’ASD Gargano 2000, presieduta da Giovanni Cotugno, annuncia di aver ottenuto l’organizzazione della 2ª prova dei Campionati Regionali di Corsa Campestre FIDAL. L’evento si terrà domenica 23 febbraio 2025, nella suggestiva cornice naturale del prato del Villaggio Scalo dei Saraceni, rinomata località balneare di Manfredonia.

L’appuntamento rappresenta un importante momento di sport e aggregazione per la comunità locale e per l’intera regione. L’ASD Gargano 2000 si sta impegnando con entusiasmo per fare in modo che la manifestazione sia un grande successo, puntando non solo a una perfetta organizzazione logistica, ma anche all’elevamento del livello tecnico della competizione.

Per rendere l’evento ancora più prestigioso, la società garganica sta lavorando per coinvolgere atleti di rilevanza nazionale. La presenza di figure di spicco della corsa campestre promette di alzare il livello competitivo della gara, attirando l’interesse degli appassionati e dei media sportivi.

L’evento non sarà solo un’occasione per assegnare punti fondamentali nel contesto del campionato regionale, ma anche un’importante vetrina per valorizzare il territorio e le sue bellezze naturali. Il Villaggio Scalo dei Saraceni, con il suo paesaggio unico e la sua atmosfera accogliente, si prepara ad accogliere centinaia di atleti, tecnici, e spettatori, in una giornata all’insegna dello sport e della convivialità.

Da anni l’ASD Gargano 2000 è un punto di riferimento per lo sport locale, distinguendosi per l’impegno nella promozione delle discipline atletiche e nella formazione dei giovani talenti. Questa manifestazione rappresenta per la società un ulteriore passo avanti nella realizzazione della sua missione: valorizzare lo sport come strumento di crescita individuale e sociale, nonché come mezzo per promuovere il territorio garganico.

Il programma della giornata

L’organizzazione svelerà nei prossimi giorni i dettagli del programma della manifestazione, comprese le fasce orarie delle gare e le categorie coinvolte. Non mancheranno momenti dedicati al pubblico, con attività collaterali e spazi dedicati all’intrattenimento, per rendere la giornata un’esperienza completa per tutti i partecipanti.

La 2ª prova dei Campionati Regionali di Corsa Campestre FIDAL si preannuncia dunque come un evento di grande spessore sportivo e un’opportunità unica per promuovere il Gargano come terra di eccellenza atletica e naturale.

Appuntamento a domenica 23 febbraio 2025: il cuore del Gargano batterà al ritmo della corsa campestre.