Puglia, l’Associazione Nazionale Bande da Giro: "Amarezza per riduzione fondi dalla Regione"

L’Associazione Nazionale Bande da Giro (ANBG) ha espresso “sorpresa e profonda amarezza” per la decisione della Regione Puglia di ridurre drasticamente i fondi destinati al sostegno delle bande musicali pugliesi, considerate un patrimonio immateriale di grande valore per il territorio.

“Abbiamo appreso questa notizia con incredulità e sgomento da una comunicazione del Consiglio regionale,” sottolinea l’ANBG, aggiungendo che persino Lucia Parchitelli, presidente della Commissione Cultura, era ignara della decisione.

L’associazione denuncia “una grave mancanza di trasparenza che solleva dubbi sulla reale volontà politica di tutelare e promuovere questo patrimonio culturale,” come previsto dalla legge regionale 10/2023. Tale normativa, sostenuta anche dal maestro Riccardo Muti, stabiliva un contributo annuo di 500.000 euro a partire dal 2023. Tuttavia, secondo l’ANBG, il finanziamento non solo non è stato erogato per l’anno precedente, ma è stato drasticamente ridotto nel nuovo piano triennale: 200.000 euro previsti per il 2024 e 375.000 euro per il 2025 e 2026, cifre giudicate insufficienti per le esigenze del settore.

“Pur comprendendo le difficoltà di bilancio,” afferma la nota, “ci chiediamo perché non si possa ripristinare stabilmente il contributo annuale di 500.000 euro a partire dal 2025.” La decisione di ridurre i fondi, definita come un “dietrofront silenzioso,” rischia di mettere in ginocchio il settore, costringendo le bande “a chiudere i loro strumenti e a fermare le loro attività, un vero de profundis suonato dall’Ente regionale.”

L’ANBG chiede un immediato ripensamento da parte della Regione, ribadendo l’urgenza di un impegno concreto per ristabilire i finanziamenti originari e garantire un adeguato sostegno a un comparto che incarna storia, identità e tradizione della Puglia.

Lo riporta Ansa.