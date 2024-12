Rinnovo della concessione demaniale per impianto di acquacoltura al Porto di Manfredonia: avvio del procedimento

La Gargano Shell Fish Farm s.a.a.r.l., azienda specializzata in acquacoltura con sede a Manfredonia presso il Bacino Alti Fondali, ha presentato un’istanza per il rinnovo quadriennale, da intendersi come nuovo rilascio, della licenza di concessione demaniale marittima n.25/2021. La richiesta, acquisita agli atti con protocollo n.20240039517 del 21 novembre 2024 e successivamente integrata con ulteriore documentazione il 3 dicembre 2024 (protocollo n.20240040919), interessa un’area di 1.907 metri quadrati situata presso il Bacino Alti Fondali del Porto di Manfredonia.

La concessione, già oggetto di modifiche tramite la licenza di subingresso n.132/2021 e l’Autorizzazione Unica ZES n.2MF_2023, è finalizzata al mantenimento di un impianto per attività di acquacoltura.

Avvio del procedimento amministrativo

In conformità all’articolo 7 e seguenti della Legge n.241/1990 e successive modifiche, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) comunica l’avvio del procedimento per il rilascio del nuovo titolo concessorio relativo all’area demaniale interessata.

Il procedimento segue i dettami normativi previsti, in particolare:

L’articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

Gli articoli 11 e seguenti del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime approvato con ordinanza n.8 del 26 marzo 2024;

L’articolo 32, comma 1, della Legge n.69/2009.

Deposito e modalità di partecipazione

Il presente avviso pubblico è stato depositato presso l’Albo Pretorio online dell’AdSP MAM e sarà consultabile per un periodo di 30 giorni consecutivi, dal 4 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, al link www.albo‐pretorio.it.

Eventuali osservazioni, opposizioni o domande concorrenti dovranno essere presentate entro il termine tassativo di 10 giorni solari e consecutivi dalla scadenza del periodo di pubblicazione, ovvero dal 3 gennaio 2025 al 12 gennaio 2025, salvo coincidenza con giorni festivi che comporterebbe il differimento al primo giorno feriale successivo.

Le domande concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma dello Sportello Unico Amministrativo (SUA), accessibile al link: https://sua.adspmam.it/domanda‐di‐concessione‐demaniale‐marittima?categoria=2. A corredo delle istanze dovrà essere obbligatoriamente allegata tutta la documentazione richiesta.

Le eventuali istanze concorrenti saranno pubblicate esclusivamente ai fini della presentazione di osservazioni e opposizioni, in ottemperanza all’articolo 12 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime.

Accesso alla documentazione e responsabile del procedimento

Gli interessati potranno richiedere di visionare la documentazione presentata entro il termine stabilito. Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Leonardo Trentadue, Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dipartimento Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli.

Per ulteriori informazioni, l’avviso è consultabile anche sul sito ufficiale dell’AdSP MAM, all’indirizzo www.adspmam.it.

Trasparenza e procedure

L’avviso è stato inoltre trasmesso al Comune di Manfredonia per la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio. La procedura di rinnovo concessorio, che rappresenta un passaggio cruciale per garantire la continuità delle attività di acquacoltura nel territorio portuale, si svolgerà in piena trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, al fine di assicurare un equo confronto tra eventuali proposte concorrenti e la regolare gestione delle risorse demaniali marittime.