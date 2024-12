Foggia. Interdittiva antimafia per la “San Giovanni di Dio” di Foggia, cooperativa Sociale di gestione di servizi socio-sanitari-educativi, operante in diverse attività di prevenzione, educazione, riabilitazione e cura alla persona sia a domicilio che presso asili nido, strutture diurne, residenziali nonché in strutture protette pubbliche e private che eroghino prestazioni sanitarie.

Legale rappresentante della citata coop. è il dr. Roberto Marino.

Il provvedimento amministrativo cautelare dell’interdittiva antimafia, emesso dalla Prefettura di Foggia, è stato notificato nelle ultime 48 ore. Naturalmente, previsto un ricorso contro il provvedimento da parte dei legali della cooperativa sociale.

Secondo quanto riportato dalla Prefettura, come prassi, la “San Giovanni di Dio” sarebbe a rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata locale. Analisi in corso naturalmente per la partecipazione della Coop. ai contratti pubblici e per un’eventuale amministrazione giudiziaria.

La notizia è stata confermata ufficialmente a StatoQuotidiano.it.