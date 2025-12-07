Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato l’intenzione di visitare al più presto i luoghi simbolo della vita di San Pio da Pietrelcina, spiegando di considerare questa visita come un “debito personale” nei confronti di una figura profondamente radicata nella cultura italiana.

«Padre Pio non è un soggetto estraneo alla nostra cultura e alla nostra società – ha dichiarato Abodi –. Nella mia adolescenza sentivo spesso i miei genitori e i miei nonni parlare di lui. Non sono mai stato a Pietrelcina né a San Giovanni Rotondo, e questo rientra tra quelle lacune che cercherò di colmare, anche durante questo periodo molto intenso. Lo farò prima possibile, subito dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi».

Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un’intervista a Padre Pio Tv, emittente cattolica nazionale. L’intervista, curata dal giornalista Michele Pontonio, andrà in onda in due parti nella rubrica Cuore in gioco, in programma il 9 e il 15 dicembre, alle ore 9.30, all’interno del format Just Today.

Le parole del ministro assumono un significato particolare per le comunità di Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, luoghi che ogni anno accolgono milioni di pellegrini e che rappresentano due tappe fondamentali nella vita e nel cammino spirituale di Padre Pio. La visita di Abodi, attesa subito dopo gli appuntamenti olimpici, potrebbe segnare un momento di rinnovata attenzione istituzionale verso questi territori, da sempre custodi di una delle figure più amate della spiritualità contemporanea.

Lo riporta SanGiovanniRotondofree.it