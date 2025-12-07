Apricena, la ex vicesindaca Soccio: “Revocata perché non sostengo il candidato scelto dal sindaco”

APRICENA – Una crisi tutta interna alla maggioranza, consumata nelle ultime settimane e culminata con la revoca delle deleghe. Ada Soccio, ormai ex vicesindaca del Comune di Apricena, racconta a StatoQuotidiano la sua versione dei fatti dopo la decisione del sindaco Antonio Potenza di estrometterla dalla giunta.

«La situazione è lunga da raccontare, non si può spiegare in pochi minuti», premette Soccio. Il punto di rottura, però, lei lo individua chiaramente: la scelta di non appoggiare la candidatura di Paolo Dell’Erba. «Io ho solo detto di non voler appoggiare la candidatura di Paolo Dell’Erba. Ma non perché abbia qualcosa contro di lui: Paolo è una brava persona. Non volevo sostenerlo perché, a mio avviso e secondo quello che mi dicevano i cittadini, è stato poco vicino alla gente», spiega l’ex vicesindaca.

Da qui la decisione di intraprendere un percorso diverso. Soccio annuncia di essersi candidata in una lista civica a sostegno di De Caro, all’interno dell’area socialista. «In questa lista civica, dove io mi ero candidata, ero candidata con i Socialisti. Nei Socialisti io sto già da 13 anni a questa parte. Quindi, per me, non è cambiato nulla: né dal punto di vista politico né sui valori che porto avanti», sottolinea. Proprio per questo fatica a comprendere la scelta del sindaco: «Io non vedo il motivo di questa revoca delle deleghe».

Sul futuro della maggioranza, Soccio mantiene il profilo basso: «Questa sera non glielo so dire», afferma. Più netta, invece, sulla propria collocazione e sul lavoro che intende continuare a svolgere: «Posso parlarle del mio futuro. Io continuerò a sostenere le persone che hanno bisogno, continuerò a essere presente per tutti i cittadini che mi vorranno. Il resto oggi non lo so dire». Una scelta di campo che, assicura, non comporterà un atteggiamento ostruzionistico in aula consiliare: «Una cosa posso dirla: in Consiglio comunale voterò sempre per il bene della mia amata città».

Alla domanda su quale messaggio voglia rivolgere al sindaco Antonio Potenza, Soccio richiama il lungo rapporto politico e personale costruito negli anni: «Voglio dirgli che gli sono stata vicino tanti anni, veramente tanti anni, e ho sostenuto le sue idee. Gli sono stata sempre a fianco». Ma ora, chiosa, qualcosa è cambiato. «Adesso siamo un po’ cresciuti e ognuno di noi vuole anche essere libero di pensare e di fare ciò che è importante per noi esprimere e fare».

Parole che lasciano intuire una frattura non solo sul piano delle scelte elettorali, ma anche su quello del metodo e degli equilibri interni alla maggioranza. Soccio rivendica il diritto di seguire il proprio percorso politico, nel solco di una storia personale che rivendica come coerente, e al tempo stesso di continuare a rappresentare quei cittadini che l’hanno sostenuta in questi anni.

Resta ora da capire quali saranno le ricadute di questa rottura sulla tenuta della coalizione che governa Apricena e sugli equilibri futuri in Consiglio comunale. Di certo, la ex vicesindaca promette di non defilarsi: «Continuerò a esserci – ribadisce – e a votare sempre dalla parte della mia città».

