False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all'unità contro la criminalità
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Home // San Severo // “Aspettando il Natale”: a San Severo l’8 dicembre musica, tradizioni e il suggestivo falò

"EMOZIONI" “Aspettando il Natale”: a San Severo l’8 dicembre musica, tradizioni e il suggestivo falò

Dedicato alla Madonna

Il sindaco di San Severo, Colangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
San Severo // Sanctus Severus //

SAN SEVERO – Con l’arrivo dell’8 dicembre si accende ufficialmente la magia del Natale a San Severo. Lunedì, dalle 18:00, il centro cittadino si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto grazie alla rassegna di eventi che inaugura il cartellone delle festività natalizie 2025. Un appuntamento ormai tradizionale, che ogni anno richiama famiglie, bambini e appassionati delle tradizioni locali.

L’apertura della serata sarà affidata alle voci degli alunni delle scuole elementari cittadine, che si esibiranno insieme alla Banda Città di San Severo, diretta dal Maestro Antonello Ciccone. Un momento corale che unirà musica e comunità, dando il via ufficiale ai festeggiamenti. A seguire, spazio alla poesia della musica con il concerto “Il pianoforte sospeso”: protagonista il maestro Paolo Zanarella, noto per esibirsi in scenografie inusuali, accompagnato dal soprano Federica D’Antonino.

Il programma prosegue con uno dei momenti più attesi: l’accensione dell’albero di Natale in Corso Garibaldi e delle luminarie che impreziosiranno vie e piazze del centro, trasformando la città in un percorso luminoso e suggestivo.

“Anche quest’anno – commenta la sindaca Lidya Colangelo – presentiamo un programma ricco e articolato che accompagnerà San Severo per tutto il periodo natalizio. Ringrazio il vicesindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani, la Giunta e la nostra tecnostruttura per il grande lavoro svolto, che sarà certamente apprezzato dai cittadini”.

Grande attesa, come sempre, per il rito de ‘a Cungèttë a Sanda N’zëvírë’, il fuoco votivo dedicato alla Madonna, organizzato dall’associazione Terra dei Fuochi Città di San Severo. L’appuntamento è alle 19:00 in via Padre Matteo d’Agnone, dove prenderà vita uno degli eventi più identitari della comunità.

La festa proseguirà con l’apertura degli stand gastronomici, che offriranno ai visitatori piatti tipici, specialità locali e bevande calde pensate per esaltare l’atmosfera natalizia. A scaldare ulteriormente la serata ci sarà l’esibizione live della Discovascoband, che accompagnerà il pubblico fino al momento clou: l’accensione del grande falò.

Come da tradizione, intorno alle 20:30, il rogo sarà impreziosito da una suggestiva coreografia pirotecnica, che illuminerà il cielo e segnerà ufficialmente l’avvio delle celebrazioni natalizie in città.

Lo riporta FoggiaToday

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

