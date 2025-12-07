Edizione n° 5908

BALLON D'ESSAI

FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

CALEMBOUR

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Bonus Sport 2025, domande fino al 10 dicembre: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

BONUS SPORT Bonus Sport 2025, domande fino al 10 dicembre: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

Fino alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025 le famiglie italiane possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sport 2025

NUOTO, ARCHIVIO Fonte: globalist

NUOTO, ARCHIVIO Fonte: globalist

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

(Fonte: Tgcom24.com). Fino alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025 le famiglie italiane possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sport 2025, il contributo economico introdotto dal Dipartimento per lo Sport per sostenere le attività sportive e ricreative dei figli minorenni nei periodi extra-scolastici. L’iniziativa, come riportato da Tgcom24.com, punta a favorire l’accesso allo sport anche ai nuclei in condizioni economiche più fragili, promuovendo stili di vita sani e attività motoria tra bambini e preadolescenti.

Chi può richiedere il bonus

Il contributo è destinato alle famiglie con:

figli tra i 6 e i 14 anni,

ISEE minorenni in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro,

assenza di altre agevolazioni già percepite per le stesse attività da enti regionali, provinciali o comunali.

Ogni nucleo familiare può presentare domanda per un massimo di due figli.

A quanto ammonta il contributo

Per ciascun minore può essere richiesto un solo contributo, fino a un massimo di 300 euro. L’importo deve essere destinato a una singola attività sportiva o ricreativa, praticata con frequenza minima bisettimanale.

L’erogazione non è diretta alla famiglia, ma all’ente sportivo, e avviene in tre fasi:

30% all’avvio dell’attività;

40% a metà corso, previa verifica di frequenza;

30% al termine, dopo ulteriore controllo delle presenze.

Come presentare la domanda

Le richieste devono essere inviate tramite la piattaforma:

➡️ https://avvisibandi.sport.governo.it

L’accesso è possibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per completare la domanda è necessario allegare un ISEE minorenni valido.

Cos’è l’ISEE minorenni

L’ISEE minorenni è una versione specifica dell’Indicatore della situazione economica equivalente utilizzata quando nel nucleo è presente almeno un minore.
Coincide con l’ISEE ordinario se i genitori:

convivono,

sono coniugati, separati o divorziati con accordi condivisi.

Differisce invece quando:

i genitori non convivono,

il minore vive con un solo genitore,

è necessaria una “componente aggiuntiva” per il genitore non convivente.

Quali attività sono ammesse

Il bonus può essere usato esclusivamente per attività organizzate da:

associazioni o società sportive dilettantistiche,

enti del Terzo Settore,

Onlus di ambito sportivo.

L’attività deve iniziare entro il 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026.

I controlli e le verifiche

Il Dipartimento per lo Sport, con il supporto di Sport e Salute S.p.A., effettuerà controlli anche sul campo, verificando:

la regolare partecipazione del minore,

la correttezza della documentazione fornita dagli enti sportivi.

Se il tasso di assenze supera il 30%, il contributo deve essere restituito.

Graduatorie e risorse disponibili

Le domande vengono valutate in ordine cronologico, fino a esaurimento dei fondi.

Una prima graduatoria è già stata pubblicata.

Una seconda graduatoria verrà diffusa dopo il 12 dicembre 2025.

La dotazione finanziaria complessiva è di 30 milioni di euro.
Eventuali rinunce, revoche o decadenze permetteranno lo scorrimento dei nominativi successivi.

fonte tgcom24.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO