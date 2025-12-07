(Fonte: Tgcom24.com). Fino alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025 le famiglie italiane possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sport 2025, il contributo economico introdotto dal Dipartimento per lo Sport per sostenere le attività sportive e ricreative dei figli minorenni nei periodi extra-scolastici. L’iniziativa, come riportato da Tgcom24.com, punta a favorire l’accesso allo sport anche ai nuclei in condizioni economiche più fragili, promuovendo stili di vita sani e attività motoria tra bambini e preadolescenti.
Chi può richiedere il bonus
Il contributo è destinato alle famiglie con:
figli tra i 6 e i 14 anni,
ISEE minorenni in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro,
assenza di altre agevolazioni già percepite per le stesse attività da enti regionali, provinciali o comunali.
Ogni nucleo familiare può presentare domanda per un massimo di due figli.
A quanto ammonta il contributo
Per ciascun minore può essere richiesto un solo contributo, fino a un massimo di 300 euro. L’importo deve essere destinato a una singola attività sportiva o ricreativa, praticata con frequenza minima bisettimanale.
L’erogazione non è diretta alla famiglia, ma all’ente sportivo, e avviene in tre fasi:
30% all’avvio dell’attività;
40% a metà corso, previa verifica di frequenza;
30% al termine, dopo ulteriore controllo delle presenze.
Come presentare la domanda
Le richieste devono essere inviate tramite la piattaforma:
➡️ https://avvisibandi.sport.governo.it
L’accesso è possibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per completare la domanda è necessario allegare un ISEE minorenni valido.
Cos’è l’ISEE minorenni
L’ISEE minorenni è una versione specifica dell’Indicatore della situazione economica equivalente utilizzata quando nel nucleo è presente almeno un minore.
Coincide con l’ISEE ordinario se i genitori:
convivono,
sono coniugati, separati o divorziati con accordi condivisi.
Differisce invece quando:
i genitori non convivono,
il minore vive con un solo genitore,
è necessaria una “componente aggiuntiva” per il genitore non convivente.
Quali attività sono ammesse
Il bonus può essere usato esclusivamente per attività organizzate da:
associazioni o società sportive dilettantistiche,
enti del Terzo Settore,
Onlus di ambito sportivo.
L’attività deve iniziare entro il 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026.
I controlli e le verifiche
Il Dipartimento per lo Sport, con il supporto di Sport e Salute S.p.A., effettuerà controlli anche sul campo, verificando:
la regolare partecipazione del minore,
la correttezza della documentazione fornita dagli enti sportivi.
Se il tasso di assenze supera il 30%, il contributo deve essere restituito.
Graduatorie e risorse disponibili
Le domande vengono valutate in ordine cronologico, fino a esaurimento dei fondi.
Una prima graduatoria è già stata pubblicata.
Una seconda graduatoria verrà diffusa dopo il 12 dicembre 2025.
La dotazione finanziaria complessiva è di 30 milioni di euro.
Eventuali rinunce, revoche o decadenze permetteranno lo scorrimento dei nominativi successivi.
fonte tgcom24.com.