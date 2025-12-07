(Fonte: Tgcom24.com). Fino alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025 le famiglie italiane possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sport 2025, il contributo economico introdotto dal Dipartimento per lo Sport per sostenere le attività sportive e ricreative dei figli minorenni nei periodi extra-scolastici. L’iniziativa, come riportato da Tgcom24.com, punta a favorire l’accesso allo sport anche ai nuclei in condizioni economiche più fragili, promuovendo stili di vita sani e attività motoria tra bambini e preadolescenti.

Chi può richiedere il bonus

Il contributo è destinato alle famiglie con:

figli tra i 6 e i 14 anni,

ISEE minorenni in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro,

assenza di altre agevolazioni già percepite per le stesse attività da enti regionali, provinciali o comunali.

Ogni nucleo familiare può presentare domanda per un massimo di due figli.

A quanto ammonta il contributo

Per ciascun minore può essere richiesto un solo contributo, fino a un massimo di 300 euro. L’importo deve essere destinato a una singola attività sportiva o ricreativa, praticata con frequenza minima bisettimanale.

L’erogazione non è diretta alla famiglia, ma all’ente sportivo, e avviene in tre fasi:

30% all’avvio dell’attività;

40% a metà corso, previa verifica di frequenza;

30% al termine, dopo ulteriore controllo delle presenze.

Come presentare la domanda

Le richieste devono essere inviate tramite la piattaforma:

➡️ https://avvisibandi.sport.governo.it

L’accesso è possibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per completare la domanda è necessario allegare un ISEE minorenni valido.

Cos’è l’ISEE minorenni

L’ISEE minorenni è una versione specifica dell’Indicatore della situazione economica equivalente utilizzata quando nel nucleo è presente almeno un minore.

Coincide con l’ISEE ordinario se i genitori:

convivono,

sono coniugati, separati o divorziati con accordi condivisi.

Differisce invece quando:

i genitori non convivono,

il minore vive con un solo genitore,

è necessaria una “componente aggiuntiva” per il genitore non convivente.

Quali attività sono ammesse

Il bonus può essere usato esclusivamente per attività organizzate da:

associazioni o società sportive dilettantistiche,

enti del Terzo Settore,

Onlus di ambito sportivo.

L’attività deve iniziare entro il 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026.

I controlli e le verifiche

Il Dipartimento per lo Sport, con il supporto di Sport e Salute S.p.A., effettuerà controlli anche sul campo, verificando:

la regolare partecipazione del minore,

la correttezza della documentazione fornita dagli enti sportivi.

Se il tasso di assenze supera il 30%, il contributo deve essere restituito.

Graduatorie e risorse disponibili

Le domande vengono valutate in ordine cronologico, fino a esaurimento dei fondi.

Una prima graduatoria è già stata pubblicata.

Una seconda graduatoria verrà diffusa dopo il 12 dicembre 2025.

La dotazione finanziaria complessiva è di 30 milioni di euro.

Eventuali rinunce, revoche o decadenze permetteranno lo scorrimento dei nominativi successivi.

