Edizione n° 5908

BALLON D'ESSAI

False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

CALEMBOUR

Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all'unità contro la criminalità
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Home // Cronaca // Carenza di organico e pressione operativa: il SAP denuncia una situazione “non più sostenibile” a Foggia

"MASSACRATI" Carenza di organico e pressione operativa: il SAP denuncia una situazione “non più sostenibile” a Foggia

Il SAP denuncia come molti agenti siano costretti da tempo a turni massacranti, ferie difficilmente fruibili

Il segretario del SAP di Foggia G.Vigilante (ph maizzi)

Il segretario del SAP di Foggia G.Vigilante (ph maizzi)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 10 dicembre 2025 – Il S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia) di Foggia torna a lanciare un forte grido d’allarme sulla condizione in cui sono costretti a operare gli agenti del territorio, annunciando un’iniziativa di protesta con volantinaggio e sit-in davanti alla Questura. Una scelta simbolica, spiegano i rappresentanti sindacali, per portare “sotto le finestre di chi ha la responsabilità di gestire il territorio” il disagio profondo vissuto da chi garantisce ogni giorno la sicurezza pubblica.

Secondo il sindacato, la situazione è giunta a un punto critico: carenza di personale, mezzi insufficienti e un territorio complesso da presidiare, dove oltre alla microcriminalità continua a imporsi la cosiddetta “quarta mafia”, sempre più aggressiva e radicata. Gli uffici di Foggia e provincia – Questura, Commissariati e specialità – risultano ormai “pesantemente sottodimensionati” rispetto alle reali necessità operative.

Il SAP denuncia come molti agenti siano costretti da tempo a turni massacranti, ferie difficilmente fruibili e una pressione lavorativa che rischia di compromettere non solo l’efficienza dei servizi, ma anche la salute psicofisica del personale. Un quadro aggravato dal continuo ricambio al ribasso: “i rinforzi previsti sono del tutto insufficienti – spiega il sindacato – pochi arrivi a fronte di numerosi pensionamenti”.

Una delle situazioni più critiche riguarda la Polizia Stradale, alle prese con un organico definito “ridotto all’osso” mentre deve coprire un territorio molto vasto e una rete viaria complessa.

Il SAP foggiano chiede al Ministero dell’Interno interventi immediati e concreti per il potenziamento degli organici: “Non si tratta solo di numeri – sottolineano – ma di sicurezza per i cittadini e dignità per chi indossa l’uniforme”. La mancanza di risorse, evidenziano i rappresentanti sindacali, non è più un problema interno alla categoria, ma un tema che riguarda l’intera comunità.

“La Polizia di Stato efficiente e con organici adeguati – conclude il comunicato – è la prima garanzia di sicurezza e legalità per tutti i cittadini di Foggia e provincia”.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO