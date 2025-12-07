Foggia, 10 dicembre 2025 – Il S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia) di Foggia torna a lanciare un forte grido d’allarme sulla condizione in cui sono costretti a operare gli agenti del territorio, annunciando un’iniziativa di protesta con volantinaggio e sit-in davanti alla Questura. Una scelta simbolica, spiegano i rappresentanti sindacali, per portare “sotto le finestre di chi ha la responsabilità di gestire il territorio” il disagio profondo vissuto da chi garantisce ogni giorno la sicurezza pubblica.

Secondo il sindacato, la situazione è giunta a un punto critico: carenza di personale, mezzi insufficienti e un territorio complesso da presidiare, dove oltre alla microcriminalità continua a imporsi la cosiddetta “quarta mafia”, sempre più aggressiva e radicata. Gli uffici di Foggia e provincia – Questura, Commissariati e specialità – risultano ormai “pesantemente sottodimensionati” rispetto alle reali necessità operative.

Il SAP denuncia come molti agenti siano costretti da tempo a turni massacranti, ferie difficilmente fruibili e una pressione lavorativa che rischia di compromettere non solo l’efficienza dei servizi, ma anche la salute psicofisica del personale. Un quadro aggravato dal continuo ricambio al ribasso: “i rinforzi previsti sono del tutto insufficienti – spiega il sindacato – pochi arrivi a fronte di numerosi pensionamenti”.

Una delle situazioni più critiche riguarda la Polizia Stradale, alle prese con un organico definito “ridotto all’osso” mentre deve coprire un territorio molto vasto e una rete viaria complessa.

Il SAP foggiano chiede al Ministero dell’Interno interventi immediati e concreti per il potenziamento degli organici: “Non si tratta solo di numeri – sottolineano – ma di sicurezza per i cittadini e dignità per chi indossa l’uniforme”. La mancanza di risorse, evidenziano i rappresentanti sindacali, non è più un problema interno alla categoria, ma un tema che riguarda l’intera comunità.

“La Polizia di Stato efficiente e con organici adeguati – conclude il comunicato – è la prima garanzia di sicurezza e legalità per tutti i cittadini di Foggia e provincia”.