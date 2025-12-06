Edizione n° 5907

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: "Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell'azienda"
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

TATIANA CRITICATA Con la ricomparsa di Tatiana, sui social dai like alle critiche: “Vittime di femminicidio uccise moralmente”

Molti utenti non le perdonano il silenzio mantenuto mentre l’intero paese e la sua famiglia vivevano nell’angoscia, con forze dell’ordine e volontari impegnati nelle ricerche

Redazione
7 Dicembre 2025
(ansa) BARI, 6 dicembre 2025 – ore 14:12.  I “like” si trasformano rapidamente in critiche. Il mondo dei social, da sempre il terreno preferito di Tatiana Tramacere, 27 anni, residente a Nardò, scomparsa per undici giorni e ritrovata giovedì scorsa sana e salva a casa dell’amico Dragos, è passato dalla gioia per il lieto fine a un’ondata di commenti negativi.

Sui profili della giovane – in particolare su Instagram, dove conta oltre 59 mila follower – i messaggi di sostegno che avevano accompagnato le prime ore della scomparsa sono stati sostituiti da decine di critiche. Molti utenti non le perdonano il silenzio mantenuto mentre l’intero paese e la sua famiglia vivevano nell’angoscia, con forze dell’ordine e volontari impegnati nelle ricerche.

«Le vittime di femminicidio vengono uccise moralmente una seconda volta da te, che hai contribuito a screditare la causa», scrive una ragazza. Un’altra utente commenta: «A dispetto della profondità delle poesie che pubblichi, non hai un cuore». Numerosi messaggi sono rivolti ai genitori di Tatiana, ai quali molti utenti esprimono solidarietà; altri mettono invece in luce l’imponente lavoro degli investigatori, criticando la giovane per aver “mobilitato tanti professionisti per poi scoprire che era tutto organizzato”. C’è anche chi chiede che vengano rimborsate le spese della mobilitazione.

Intanto, a Nardò si prova a tornare alla normalità, ma sotto l’abitazione della ragazza sono ancora presenti diverse troupe televisive in attesa di un’apparizione pubblica e, soprattutto, di una spiegazione sulle ragioni del suo allontanamento. Lo riporta l’Ansa.

LASCIA UN COMMENTO