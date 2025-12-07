Edizione n° 5908

FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

E' pari. Casertana, un'altra rimonta: a Cerignola finisce 1-1

PARI AUDACE E’ pari. Casertana, un’altra rimonta: a Cerignola finisce 1-1

Il match si chiude sul risultato di parità. La Casertana può guardare con soddisfazione alla propria striscia positiva

Cerignola // Sport //

07/12/2025

La Casertana prosegue il suo momento positivo centrando, in rimonta, il sesto risultato utile consecutivo. Al “Monterisi” di Cerignola finisce 1-1 al termine di una gara intensa, tattica, e caratterizzata da un equilibrio alternato a improvvise fiammate.

Primo tempo: Cerignola più brillante, poi il vantaggio di D’Orazio

Coppitelli sorprende con un tridente leggero composto da Kallon, Casarotto e Bentivegna. Nonostante la scelta offensiva, sono i padroni di casa a partire meglio: prima reclamano un rigore per un contatto tra Gambale e Bacchetti, poi costringono il portiere De Lucia a un intervento complesso che salva il risultato.

Con il passare dei minuti, la Casertana trova maggiore ordine, soprattutto sul lato destro della retroguardia, e riesce a guadagnare metri. Il primo tiro nello specchio arriva a metà frazione con Bentivegna, ma la crescita rossoblù è solo temporanea.

Un’uscita sbagliata di De Lucia complica le cose: i compagni riescono a rimediare nell’immediato, ma poco dopo Proia perde un pallone sanguinoso al limite dell’area. Il Cerignola ne approfitta e serve D’Orazio, che al 35’ batte De Lucia con un destro preciso dal limite: 1-0.

Ripresa: cambi offensivi e pareggio rocambolesco

Al rientro dagli spogliatoi Coppitelli interviene subito: dentro Vano e Llano per dare peso e profondità all’attacco. La Casertana appare più brillante nei minuti immediatamente successivi ai cambi, ma la spinta non si traduce in occasioni nitide.

Il pareggio arriva invece in maniera inattesa, quasi casuale. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vano attacca la traiettoria senza toccare la palla; la sfera carambola e finisce in rete, complice — secondo le prime valutazioni — una deviazione decisiva di un difensore del Cerignola. Al di là della dinamica, conta il risultato: 1-1 e tutto da rifare.

Coppitelli inserisce anche Leone per Kallon, aumentando la qualità nella gestione del pallone. La Casertana sembra poter cambiare inerzia, ma è il Cerignola ad andare più vicino al gol del 2-1: provvidenziale De Lucia con un intervento definito “magistrale” dagli addetti ai lavori.

Un punto che vale continuità

Il match si chiude sul risultato di parità. La Casertana può guardare con soddisfazione alla propria striscia positiva, fatta di solidità, capacità di reazione e — come in questo caso — determinazione nel rientrare in partita anche nei momenti più complicati.

La classifica sorride e il morale cresce: la squadra di Coppitelli affronterà la nuova settimana con un’altra prova di carattere alle spalle.

fonte: goldwebtv.it

LASCIA UN COMMENTO