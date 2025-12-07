ROMA – È stata una serata carica di emozione quella che ha chiuso l’Elodie Show 2025, il tour che negli ultimi mesi ha attraversato i principali palazzetti italiani portando in scena uno spettacolo musicale e performativo senza precedenti nella carriera dell’artista romana. All’ultima tappa, ospitata sabato 6 dicembre nella sua città, Elodie ha sorpreso il pubblico con un annuncio che nessuno si aspettava: un periodo di pausa, prima di un ritorno già fissato al 2027.

L’artista, visibilmente commossa, ha parlato al pubblico poco prima dell’ultimo brano, lasciando spazio a un momento intimo, quasi sospeso, che ha attraversato l’intero palazzetto. «Grazie davvero di cuore – ha detto con la voce rotta – questo tour per me è stato meraviglioso, mi avete dato un amore enorme e io ho cercato di restituirvelo in ogni modo, anche quando inciampo o faccio qualche errore. Ci metto sempre tutta me stessa». Parole semplici, ma cariche della sincerità che da sempre i suoi fan riconoscono in lei.

Poi, la rivelazione: «Adesso mi fermo per un po’. Ho bisogno di respirare, di creare, di immaginare. Ma nella mia testa c’è già il nuovo spettacolo, il nuovo palco, perché voi riuscite sempre a farmi venire voglia di lavorare e di migliorarmi. Posso già dirvi che torno nel 2027». Il pubblico, inizialmente sorpreso, ha reagito con un lungo applauso che ha accompagnato la cantante in uno dei momenti più emotivi della sua carriera live.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, è stato concepito come un grande viaggio visivo e sonoro, con la direzione creativa e la regia di Laccio, già collaboratore dell’artista in alcuni dei suoi progetti più innovativi. Fortemente ispirato all’album Mi Ami, Mi Odi, pubblicato lo scorso maggio, lo show ha alternato scenografie dinamiche, coreografie cinematografiche e momenti di pura voce, offrendo una narrazione che racconta la dualità dell’amore, della carriera e delle scelte personali.

A Roma, città simbolo per Elodie, ogni quadro scenico sembrava amplificato da un’energia particolare: quella del “ritorno a casa”. L’artista ha ripercorso il nuovo repertorio e i successi degli anni precedenti con una maturità interpretativa evidente, mostrando al tempo stesso potenza e fragilità, controllo e istinto. Un equilibrio che ha conquistato pubblico e critica e che conferma la sua evoluzione come performer completa, capace di unire pop, elettronica, danza e teatro in un linguaggio scenico del tutto personale.

La decisione di prendersi una pausa arriva dopo un periodo di intensa attività, fatto di album, collaborazioni, tournée e apparizioni mediatiche. Una scelta che Elodie descrive non come un allontanamento, ma come una necessaria fase creativa: una pausa fertile, dalla quale ripartire con un progetto nuovo e più ambizioso. Il suo annuncio ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, già proiettati verso il 2027 e verso ciò che la cantante vorrà costruire nel prossimo capitolo della sua storia artistica.

La serata si è chiusa in un clima di gratitudine condivisa: Elodie in lacrime che saluta il pubblico, il pubblico che restituisce un affetto vibrante, quasi a voler custodire quel momento in attesa del futuro. Un addio, sì, ma solo temporaneo. E forse proprio per questo ancora più intenso.

