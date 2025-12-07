Edizione n° 5908

BALLON D'ESSAI

FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

CALEMBOUR

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Elodie annuncia una pausa: “Torno nel 2027”. Lacrime, gratitudine e un “addio temporaneo”

ELODIE Elodie annuncia una pausa: “Torno nel 2027”. Lacrime, gratitudine e un “addio temporaneo”

È stata una serata carica di emozione quella che ha chiuso l’Elodie Show 2025

ELODIE Fonte: instagram

ELODIE Fonte: instagram

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Il diavolo spettegola // Spettacoli //

ROMA – È stata una serata carica di emozione quella che ha chiuso l’Elodie Show 2025, il tour che negli ultimi mesi ha attraversato i principali palazzetti italiani portando in scena uno spettacolo musicale e performativo senza precedenti nella carriera dell’artista romana. All’ultima tappa, ospitata sabato 6 dicembre nella sua città, Elodie ha sorpreso il pubblico con un annuncio che nessuno si aspettava: un periodo di pausa, prima di un ritorno già fissato al 2027.

L’artista, visibilmente commossa, ha parlato al pubblico poco prima dell’ultimo brano, lasciando spazio a un momento intimo, quasi sospeso, che ha attraversato l’intero palazzetto. «Grazie davvero di cuore – ha detto con la voce rotta – questo tour per me è stato meraviglioso, mi avete dato un amore enorme e io ho cercato di restituirvelo in ogni modo, anche quando inciampo o faccio qualche errore. Ci metto sempre tutta me stessa». Parole semplici, ma cariche della sincerità che da sempre i suoi fan riconoscono in lei.

Poi, la rivelazione: «Adesso mi fermo per un po’. Ho bisogno di respirare, di creare, di immaginare. Ma nella mia testa c’è già il nuovo spettacolo, il nuovo palco, perché voi riuscite sempre a farmi venire voglia di lavorare e di migliorarmi. Posso già dirvi che torno nel 2027». Il pubblico, inizialmente sorpreso, ha reagito con un lungo applauso che ha accompagnato la cantante in uno dei momenti più emotivi della sua carriera live.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, è stato concepito come un grande viaggio visivo e sonoro, con la direzione creativa e la regia di Laccio, già collaboratore dell’artista in alcuni dei suoi progetti più innovativi. Fortemente ispirato all’album Mi Ami, Mi Odi, pubblicato lo scorso maggio, lo show ha alternato scenografie dinamiche, coreografie cinematografiche e momenti di pura voce, offrendo una narrazione che racconta la dualità dell’amore, della carriera e delle scelte personali.

A Roma, città simbolo per Elodie, ogni quadro scenico sembrava amplificato da un’energia particolare: quella del “ritorno a casa”. L’artista ha ripercorso il nuovo repertorio e i successi degli anni precedenti con una maturità interpretativa evidente, mostrando al tempo stesso potenza e fragilità, controllo e istinto. Un equilibrio che ha conquistato pubblico e critica e che conferma la sua evoluzione come performer completa, capace di unire pop, elettronica, danza e teatro in un linguaggio scenico del tutto personale.

La decisione di prendersi una pausa arriva dopo un periodo di intensa attività, fatto di album, collaborazioni, tournée e apparizioni mediatiche. Una scelta che Elodie descrive non come un allontanamento, ma come una necessaria fase creativa: una pausa fertile, dalla quale ripartire con un progetto nuovo e più ambizioso. Il suo annuncio ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, già proiettati verso il 2027 e verso ciò che la cantante vorrà costruire nel prossimo capitolo della sua storia artistica.

La serata si è chiusa in un clima di gratitudine condivisa: Elodie in lacrime che saluta il pubblico, il pubblico che restituisce un affetto vibrante, quasi a voler custodire quel momento in attesa del futuro. Un addio, sì, ma solo temporaneo. E forse proprio per questo ancora più intenso.

Lo riporta l’ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO