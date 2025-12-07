Ogni volta la stessa scena: una foto che rimbalza sui social, un appello condiviso migliaia di volte, le chat di quartiere che si incendiano.

Poi, dopo ore o giorni di ansia, arriva la notizia: la ragazza è stata ritrovata. Sta bene. “Si era allontanata volontariamente”. Fine? No, non è affatto la fine.

Perché dietro ogni “ennesima scomparsa” c’è un prima e un dopo che non si misura solo con i titoli di apertura dei telegiornali. C’è la notte insonne di una madre seduta sul divano, vestita, con il telefono in mano. C’è la corsa dei parenti tra ospedali, caserme, amici, luoghi abituali. C’è il pensiero impronunciabile: “Le sarà successo qualcosa?”.

In Italia, nei primi sei mesi del 2024, sono state presentate oltre 11 mila denunce di scomparsa, di cui circa il 70% riguardano minori: parliamo di una media di 64 segnalazioni al giorno. Numeri che dicono una cosa molto semplice: non è una psicosi. È un fenomeno strutturale.

Molte di queste ragazze – lo dicono i dati, non i pregiudizi – si allontanano volontariamente: litigi in famiglia, relazioni complicate, bullismo, reti sociali poco controllate, il miraggio di una vita diversa.

Ma per un’opinione pubblica che guarda da fuori la distinzione diventa spesso brutale:

se viene ritrovata e “stava con amici”, la storia cambia etichetta e diventa un capriccio adolescenziale;

se invece non torna, se il volto sparisce nel buio delle indagini e del tempo, allora si parla di “tragedia annunciata”.

Il problema è che nel momento in cui una ragazza sparisce, nessuno sa in quale delle due categorie finirà la sua storia. E in quelle ore tutto è potenzialmente una questione di vita o di morte.

Di fronte all’ennesimo caso di scomparsa che si chiude con un lieto fine, il commento più diffuso è: “È solo scappata, i genitori hanno esagerato”. È una frase che fa comodo agli adulti esterni e alle istituzioni sotto pressione, ma è profondamente ingiusta. I genitori non possono permettersi il lusso del dubbio statistico.

Non possono ragionare come un grafico a torta: questa è una probabile fuga, questo un probabile reato. Per una madre, per un padre, c’è solo una domanda: “Dov’è?”.

La paura che provano è reale e legittima, anche quando la ragazza è davvero scappata con un’amica o un fidanzato. Non è “allarmismo”: è istinto di protezione, amplificato da un contesto in cui ogni giorno leggiamo di minori sfruttati, adescati online, coinvolti in giri che non dovrebbero nemmeno conoscere.

Qui si apre la frattura più inquietante. Ogni volta che un caso si risolve con un ritorno a casa, si alimenta un sottotesto pericoloso: “Tanto poi tornano”.

Il rischio è che, a forza di vedere scomparse che si chiudono con un “allontanamento volontario”, la prossima volta qualcuno – un vicino, un insegnante, perfino un operatore delle istituzioni – sia meno incline a prendere sul serio l’allarme.

Ed è esattamente il punto che dovrebbe preoccuparci di più: se la situazione è davvero grave, se non si tratta di una fuga ma di un rapimento, di una tratta, di un ricatto, se una minore è realmente in pericolo, fisico o psicologico, c’è il rischio concreto che il sistema reagisca con lentezza proprio perché “tanto nove volte su dieci è una fuga”.

La statistica, filtrata male, diventa indifferenza.

Ogni scomparsa – anche quelle finite “bene” – mostra crepe diffuse. La famiglia, spesso lasciata sola, si trova a gestire conflitti adolescenziali in un contesto iperconnesso: messaggi criptati, profili nascosti, appuntamenti organizzati in poche ore con persone mai viste dal vivo.

La scuola fatica a intercettare i segnali deboli: la ragazza che cambia improvvisamente abitudini, che si isola o che al contrario cerca visibilità aggressiva online.

Le istituzioni si muovono tra protocolli, moduli, competenze spezzettate: forze dell’ordine, servizi sociali, procura minorile, associazioni.

I media e i social oscillano tra morbosa spettacolarizzazione e stanchezza, tra caso mediatico e oblio.

La domanda è semplice, ma scomoda: chi tiene insieme questi pezzi? Chi ha il compito – e i mezzi – di fare in modo che la prossima segnalazione non venga derubricata a “ennesima fuga” senza un minimo di approfondimento reale?

C’è poi il tema del rumore. Viviamo immersi in un flusso continuo di notifiche, allarmi, “missing” condivisi sui social, screenshot di post, catene di messaggi. Questa sovraesposizione rischia di produrre l’effetto opposto rispetto all’intento: a forza di essere bombardati, si smette di ascoltare.

È lo stesso meccanismo degli allarmi antincendio che suonano per prove tecniche o malfunzionamenti: alla terza volta nessuno esce più dall’edificio.

Traslato sui minori scomparsi, questo significa una cosa brutalmente chiara: quando sarà davvero un incendio, non ci crederà nessuno.

Un editoriale non può sostituirsi alle indagini né riscrivere i protocolli, ma può indicare alcune questioni non più rinviabili:

Comunicazione trasparente e tempestiva

Servono canali ufficiali – non solo social privati o gruppi WhatsApp – attraverso cui famiglie e istituzioni possano aggiornare in modo chiaro e verificato le informazioni: quando è stata vista l’ultima volta, cosa si sa davvero, cosa è solo voce. Formazione specifica per chi riceve le denunce

Non basta “prendere atto” della scomparsa: servono figure formate per leggere i contesti familiari, le vulnerabilità, i precedenti. Ogni ora persa a sottovalutare un caso potenzialmente grave è un pezzo di sicurezza in meno. Supporto psicologico a famiglie e minori

Chi scappa ha sempre un motivo: dalla violenza domestica al disagio scolastico, dalla dipendenza affettiva alle reti criminali. Se dopo il ritrovamento tutto viene archiviato con un “era solo una ragazzata”, il problema resta intatto, pronto a esplodere di nuovo. Media meno protagonisti e più responsabili

Fare cronaca non significa amplificare dettagli inutili, esporre le famiglie, trasformare il dolore in serie tv a puntate. Significa anche saper tacere ciò che alimenta solo voyeurismo, e dare spazio invece a contesti, numeri, strumenti utili.

La domanda, alla fine, è collettiva: che cosa vogliamo che succeda quando una ragazza sparisce? Vogliamo continuare ad oscillare tra il panico immediato e la rimozione altrettanto rapida, o siamo disposti a costruire un sistema che prenda sul serio ogni segnale senza bollare tutto come “fuga adolescenziale”?

Perché ogni volta che un minore scompare, il conto non lo pagano solo i genitori. Lo paga tutta una comunità che impara, un pezzo alla volta, che i suoi figli possono sparire per qualche ora, qualche giorno o per sempre – e che potrebbe non accorgersene in tempo.

Finché continueremo a parlare di “ennesimo caso”, senza chiederci cosa stiamo sbagliando come società, la vera scomparsa non sarà quella delle ragazze: sarà la nostra capacità di proteggerle.