7 Dicembre 2025 - ore  09:00

7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Giordano in Jazz accende il Natale di Foggia: doppio videomapping su Cattedrale e Teatro Giordano

GIORDANO Giordano in Jazz accende il Natale di Foggia: doppio videomapping su Cattedrale e Teatro Giordano

«Accogliamo con entusiasmo questo dono alla città», ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo

GIORDANO, VIDEOMAPPING PH ANTENNA SUD

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia si prepara a vivere una notte di luce, arte e spiritualità grazie a Giordano in Jazz, che domani – 8 dicembre – offrirà alla città due spettacoli di videomapping gratuiti e ad alto impatto emotivo. Un viaggio tra storia, fede e musica pensato per inaugurare in modo suggestivo le festività natalizie.

La serata prenderà il via alle ore 21 con la prima assoluta de “I Sette Veli: fede, storia, comunità”, videoproiezione che illuminerà la facciata della Basilica Cattedrale di Foggia. Realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, lo spettacolo racconterà la storia della Madonna dei Sette Veli, Patrona della città, riportando alla luce leggende e radici identitarie della comunità foggiana.

Alle 22, i riflettori si sposteranno sul Teatro Umberto Giordano, che diventerà tela per “Christmas Vibes”, un’esplosione di luci e immagini dedicate alla gioia delle feste e alla grande musica jazz internazionale. Un’esperienza immersiva che unisce emozione visiva e colonna sonora d’autore.

«Accogliamo con entusiasmo questo dono alla città», ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo, sottolineando il valore simbolico e identitario dell’iniziativa. Sulla stessa linea Carlo Dicesare, dirigente responsabile del Giordano in Jazz, che parla di «un momento di bellezza condivisa e riflessione, un augurio alla città all’insegna della cultura e dell’unione».

L’assessora alla Cultura Alice Amatore evidenzia infine come l’evento arricchisca il cartellone natalizio «con un linguaggio innovativo capace di unire generazioni e valorizzare la nostra storia».

Una serata che promette di trasformare il centro cittadino in un grande teatro a cielo aperto, dove arte e spiritualità si incontrano nella magia del Natale.

Lo riporta foggiatoday.it

LASCIA UN COMMENTO