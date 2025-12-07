Edizione n° 5908

Home // Capitanata // I.P.E.O.A. “Michele Lecce”: successo per lo Show Cooking del Trentennale dell’Ente Parco. Trionfa la tradizione a Km 0

Un evento che ha unito territorio, scuola e cultura gastronomica, restituendo al pubblico una dimostrazione di talento e consapevolezza professionale

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Capitanata // Capitanata-territorio //

MANFREDONIA – 6 dicembre 2025. Una giornata di emozione, orgoglio e altissima formazione culinaria quella vissuta dall’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”, protagonista assoluto dello Show Cooking celebrativo del Trentennale dell’Ente Parco.

Un evento che ha unito territorio, scuola e cultura gastronomica, restituendo al pubblico una dimostrazione di talento e consapevolezza professionale che testimonia la crescita costante dell’istituto.

Al centro della scena, applaudito e fotografato dai visitatori, il piatto ideato e realizzato dagli studenti:

Orecchiette con pesto di rucola, pomodorino fresco e cacioricotta

Una ricetta semplice nella struttura ma altissima nella sua identità territoriale, un vero manifesto della cucina pugliese.
Le orecchiette, simbolo indiscusso della tradizione regionale, si sono sposate con un pesto di rucola a Km 0, intenso e aromatico, arricchito dalla freschezza del pomodorino locale e dalla sapidità avvolgente del cacioricotta, prodotto d’eccellenza delle masserie del Gargano.

Un piatto che non è solo gusto, ma narrazione del territorio, espressione di un patrimonio agroalimentare custodito e trasmesso attraverso la formazione scolastica.

Lo Show Cooking ha confermato la missione dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”: preparare giovani professionisti capaci di coniugare tecnica, creatività e rispetto delle radici gastronomiche. La partecipazione all’evento del Trentennale dell’Ente Parco dimostra la volontà dell’istituto di essere non solo luogo di apprendimento, ma anche punto di riferimento culturale nella valorizzazione delle eccellenze locali.

Di grande rilievo la presenza dell’Associazione Cuochi, che ha affiancato la scuola nella realizzazione dell’iniziativa. Un momento di confronto e crescita per gli alunni, che hanno potuto misurarsi con professionisti di alto livello, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e umano.

L’incontro tra formazione e mondo del lavoro ha rafforzato un legame già solido, fondamentale per accompagnare gli studenti verso percorsi futuri di qualità.

Complimenti e apprezzamenti sono arrivati da pubblico, ospiti e organizzatori, sottolineando la professionalità, la cura dei dettagli e l’energia positiva sprigionata dai giovani cuochi dell’istituto. Un successo condiviso con tutto il personale scolastico, che con impegno e passione forma ogni giorno le nuove generazioni di operatori della ristorazione.

Lo Show Cooking del Trentennale dell’Ente Parco non è stato solo una dimostrazione culinaria, ma un messaggio forte: la cucina pugliese vive nella tipicità, nel Km 0 e nel lavoro delle scuole che credono nel valore della tradizione.

