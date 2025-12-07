Incidente sulla A5 a Volpiano: muore una neonata, ferita la madre

Una bambina di pochi mesi è deceduta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella serata nel territorio di Volpiano, nel Torinese. La madre, che viaggiava con la piccola, ha riportato ferite ed è stata affidata alle cure del personale del 118. Lo scontro, registrato intorno alle 20 lungo l’autostrada A5, ha coinvolto più veicoli. Le dinamiche del sinistro non sono ancora state chiarite, ma le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente per assistere le persone coinvolte.

Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, stando alle prime informazioni la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto per i soccorsi ma per la bambina non c’è stato niente da fare. Sono ora in corso le indagini della polizia stradale e sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it