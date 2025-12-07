Edizione n° 5907

BALLON D'ESSAI

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Incidente sulla A5 a Volpiano: muore una neonata, ferita la madre

VITTIMA Incidente sulla A5 a Volpiano: muore una neonata, ferita la madre

Il violento urto si è verificato attorno alle 20 lungo una delle arterie principali della zona

Incidente sulla A5 a Volpiano: muore una neonata, ferita la madre

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Prima pagina //

Una bambina di pochi mesi è deceduta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella serata nel territorio di Volpiano, nel Torinese. La madre, che viaggiava con la piccola, ha riportato ferite ed è stata affidata alle cure del personale del 118. Lo scontro, registrato intorno alle 20 lungo l’autostrada A5, ha coinvolto più veicoli. Le dinamiche del sinistro non sono ancora state chiarite, ma le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente per assistere le persone coinvolte.

Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, stando alle prime informazioni la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto per i soccorsi ma per la bambina non c’è stato niente da fare. Sono ora in corso le indagini della polizia stradale e sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO