7 Dicembre 2025

7 Dicembre 2025 - ore  00:04

L'Italia chiede 5 miliardi di euro di risarcimento ad ArcelorMittal per la gestione delle ex acciaierie ILVA

ARCELORMITTAL L’Italia chiede 5 miliardi di euro di risarcimento ad ArcelorMittal per la gestione delle ex acciaierie ILVA

La richiesta di risarcimento rappresenta una nuova escalation in una controversia di lunga durata tra Roma e il gruppo con sede in Lussemburgo

Firmata l'intesa sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Cronaca // Focus e Inchieste //

(Fonte: Reuters). l’Italia ha avviato formalmente una richiesta di risarcimento danni da 5 miliardi di euro nei confronti di ArcelorMittal, accusando il colosso siderurgico di aver abbandonato e mancato di mantenere adeguatamente lo stabilimento di Taranto — precedentemente ILVA, oggi Acciaierie d’Italia — durante il periodo di gestione. Lo hanno riferito martedì fonti del governo.

Secondo il Ministero dell’Economia, lo Stato sostiene che il ritiro di ArcelorMittal dal sito industriale e la sua “gestione inadeguata” abbiano provocato un significativo deterioramento operativo e ambientale, generando costi aggiuntivi per il settore pubblico e mettendo a rischio la produzione in quello che un tempo era il più grande impianto siderurgico d’Europa.

La richiesta di risarcimento rappresenta una nuova escalation in una controversia di lunga durata tra Roma e il gruppo con sede in Lussemburgo, che aveva acquisito ILVA nel 2018 ma si era progressivamente allontanato dalla gestione a causa dell’incertezza normativa, delle perdite finanziarie e delle tensioni con i governi succedutisi negli anni.

Lo Stato italiano ha assunto il controllo dell’impianto all’inizio del 2024 attraverso l’agenzia pubblica Invitalia, dopo il fallimento delle trattative con ArcelorMittal sui futuri impegni di investimento. Da allora il governo fatica a stabilizzare la produzione, attrarre nuovi acquirenti e affrontare il pesante impatto ambientale del sito.

I funzionari spiegano che la richiesta di danni rientra in un più ampio tentativo di quantificare l’impatto economico di quelli che definiscono “anni di sotto-investimenti” e “obblighi non rispettati” da parte dell’ex gestore. ArcelorMittal ha in precedenza respinto le accuse, sostenendo che l’instabilità normativa, i vincoli giudiziari e alcune decisioni politiche avessero reso impossibile una pianificazione a lungo termine.

L’azione legale arriva mentre Roma è alla ricerca di nuovi partner industriali per l’acciaieria. Tuttavia, le perdite economiche persistenti, la debole domanda nel mercato siderurgico europeo e le crescenti passività ambientali continuano a scoraggiare i potenziali acquirenti, complicando il processo di privatizzazione.

Fonte: reuters

