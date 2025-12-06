SAN FERDINANDO DI PUGLIA torna al centro dell’attenzione dopo i recenti atti criminali che hanno scosso la comunità. In risposta, istituzioni e cittadini si sono riuniti in un’iniziativa pubblica per riaffermare il valore della legalità.

Durante l’evento, il senatore Francesco Boccia ha lanciato un messaggio netto: «Chi colpisce la comunità sarà perseguito e sconfitto. Nessuna ombra criminale può oscurare la libertà delle nostre comunità».

San Ferdinando di Puglia, terra di confine tra due province, vive un momento delicato. Boccia ha evidenziato come questo comporti un impegno straordinario per magistratura e forze dell’ordine, quotidianamente impegnate nel mantenere un presidio costante sul territorio.

«La sicurezza deve essere garantita a ogni cittadino senza distinzioni. Lo Stato non si piega», ha aggiunto.

Presenti all’incontro: Sigfrido Ranucci, De Santis, Ciliento e il sindaco Lamacchia, uniti nel chiedere ai cittadini collaborazione e fiducia: «La comunità di San Ferdinando di Puglia non deve avere paura di denunciare».