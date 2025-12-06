Edizione n° 5907

BALLON D'ESSAI

"NO AMBIGUITA'" // Manfredonia, il PD: “Su ASE nessuna ambiguità. Subito assunzioni e piena operatività dell’azienda”
6 Dicembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

DESERTA // Asta pubblica deserta per gli immobili comunali di Vieste. Focus
6 Dicembre 2025 - ore  10:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”

SAN FERDINANDO Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”

San Ferdinando di Puglia, terra di confine tra due province, vive un momento delicato. Boccia ha evidenziato come questo comporti un impegno straordinario per magistratura

FBoccia_San Ferdinando (1)

FBoccia_San Ferdinando (1)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
BAT // Cronaca //

SAN FERDINANDO DI PUGLIA torna al centro dell’attenzione dopo i recenti atti criminali che hanno scosso la comunità. In risposta, istituzioni e cittadini si sono riuniti in un’iniziativa pubblica per riaffermare il valore della legalità.

Durante l’evento, il senatore Francesco Boccia ha lanciato un messaggio netto: «Chi colpisce la comunità sarà perseguito e sconfitto. Nessuna ombra criminale può oscurare la libertà delle nostre comunità».

San Ferdinando di Puglia, terra di confine tra due province, vive un momento delicato. Boccia ha evidenziato come questo comporti un impegno straordinario per magistratura e forze dell’ordine, quotidianamente impegnate nel mantenere un presidio costante sul territorio.

«La sicurezza deve essere garantita a ogni cittadino senza distinzioni. Lo Stato non si piega», ha aggiunto.
Presenti all’incontro: Sigfrido Ranucci, De Santis, Ciliento e il sindaco Lamacchia, uniti nel chiedere ai cittadini collaborazione e fiducia: «La comunità di San Ferdinando di Puglia non deve avere paura di denunciare».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO