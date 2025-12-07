Manfredonia accende la magia: un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità (PROGRAMMA)

Manfredonia si prepara a vivere un Natale diffuso, luminoso e ricchissimo, con un cartellone di appuntamenti che dal 2 dicembre al 11 gennaio trasforma la città in un percorso emozionale tra cultura, enogastronomia, spettacoli, visite guidate e iniziative solidali. Un programma ampio, inclusivo e pensato per tutte le età, che fa dialogare tradizione e contemporaneità valorizzando ogni angolo del territorio.
Ad inaugurare la rassegna, dal 2 al 5 dicembre, è la commedia dialettale “A mamma’ chi ce la tone?”, un omaggio al vernacolo sipontino che apre la stagione con ironia e identità. A seguire, incontri culturali come “L’attualità del Presepe in San Francesco d’Assisi” e la celebrazione del Trentennale del Parco del Gargano con “I Sapori del Parco”, dove tradizione gastronomica e natura diventano protagoniste.
Una delle grandi novità è LUCWOOD, il mondo magico dei più piccoli inaugurato il 6 dicembre sul Lungomare: luci, musica, animazione e l’immancabile Street Band dei Babbi Natale. Spazio anche al grande gioco all’aperto con Play Christmas, il Castello Incantato e i moltissimi laboratori creativi diffusi tra biblioteche, scuole e luoghi simbolo della città.
L’8 dicembre porta in città gli Zampognari e la Posta Magica di Babbo Natale in Piazza del Popolo, mentre Daunia Tur APS guida cittadini e turisti in un itinerario tra arte sacra, palazzi storici e pettolate della tradizione. Il 13 dicembre, la celebrazione di Santa Lucia unisce storia, spiritualità, ipogei e degustazioni in una formula che esalta la bellezza lenta del territorio.
Il Natale sipontino continua a intrecciare sapori e impegno sociale:
- Mercatini solidali ANFFAS, Telethon, PASER e molte realtà del volontariato;
- La Dolce Giornata Solidale, che torna con la sua seconda edizione;
- Il grande evento gastronomico della Ciambotta natalizia che anima il centro città.
- Un calendario che racconta una comunità presente, viva, capace di fare rete.
Il Teatro Lucio Dalla ospita musical, commedie in vernacolo, gospel, spettacoli ispirati ai classici Disney e concerti sinfonici.
Dal 27 dicembre, inoltre, apre la mostra “Sulle orme del Caravaggio – La lunga stagione del Barocco riscoperto a Manfredonia”, visitabile fino al 31 gennaio: un appuntamento che arricchisce il Natale con la forza dell’arte.
Un altro punto di forza dell’edizione 2025 è “Notte di Luce – Canto di Natale di Charles Dickens” in realtà immersiva, un evento gratuito che porta il pubblico dentro l’atmosfera del capolavoro dickensiano grazie a un percorso multisensoriale con repliche frequenti.
Dalla Regata sotto l’Albero al torneo di calcio a 5 Trofeo Re Manfredi, passando per street soccer, padel e “Natale sul ring”: il cartellone valorizza anche lo sport come momento di comunità. Non mancano le attività outdoor: escursioni all’Oasi Laguna del Re, visite guidate a Siponto e itinerari tra vicoli e presepi.
Il 30 dicembre Manfredonia saluta il 2025 con “Crazy Countdown”, una lunga notte di musica, onde e ritmi che anticipa il Capodanno in Piazza Papa Giovanni XXIII. Il nuovo anno si apre con laboratori, spettacoli e il grande Concerto dell’Epifania, fino all’arrivo ufficiale della Befana il 6 gennaio, tra piazze, scuole e case di riposo.
Il programma 2025 conferma un modello di Natale diffuso, costruito attorno a comunità, cultura, turismo e inclusione. Un calendario che non si limita a “riempire le date”, ma che racconta una Manfredonia viva, creativa e sempre più capace di fare sistema.
1 commenti su "Manfredonia accende la magia: un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità (PROGRAMMA)"
Festa consumistica..questo e’ quello che rimane del Santo Natale italiano e europeo!