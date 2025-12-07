Manfredonia accende la magia: un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità (PROGRAMMA)

Manfredonia si prepara a vivere un Natale diffuso, luminoso e ricchissimo, con un cartellone di appuntamenti che dal 2 dicembre al 11 gennaio trasforma la città in un percorso emozionale tra cultura, enogastronomia, spettacoli, visite guidate e iniziative solidali. Un programma ampio, inclusivo e pensato per tutte le età, che fa dialogare tradizione e contemporaneità valorizzando ogni angolo del territorio.

Ad inaugurare la rassegna, dal 2 al 5 dicembre, è la commedia dialettale “A mamma’ chi ce la tone?”, un omaggio al vernacolo sipontino che apre la stagione con ironia e identità. A seguire, incontri culturali come “L’attualità del Presepe in San Francesco d’Assisi” e la celebrazione del Trentennale del Parco del Gargano con “I Sapori del Parco”, dove tradizione gastronomica e natura diventano protagoniste.

Una delle grandi novità è LUCWOOD, il mondo magico dei più piccoli inaugurato il 6 dicembre sul Lungomare: luci, musica, animazione e l’immancabile Street Band dei Babbi Natale. Spazio anche al grande gioco all’aperto con Play Christmas, il Castello Incantato e i moltissimi laboratori creativi diffusi tra biblioteche, scuole e luoghi simbolo della città.

L’8 dicembre porta in città gli Zampognari e la Posta Magica di Babbo Natale in Piazza del Popolo, mentre Daunia Tur APS guida cittadini e turisti in un itinerario tra arte sacra, palazzi storici e pettolate della tradizione. Il 13 dicembre, la celebrazione di Santa Lucia unisce storia, spiritualità, ipogei e degustazioni in una formula che esalta la bellezza lenta del territorio.

Il Natale sipontino continua a intrecciare sapori e impegno sociale:

Mercatini solidali ANFFAS, Telethon, PASER e molte realtà del volontariato;

La Dolce Giornata Solidale, che torna con la sua seconda edizione;

Il grande evento gastronomico della Ciambotta natalizia che anima il centro città.

Un calendario che racconta una comunità presente, viva, capace di fare rete.

Il Teatro Lucio Dalla ospita musical, commedie in vernacolo, gospel, spettacoli ispirati ai classici Disney e concerti sinfonici.

Dal 27 dicembre, inoltre, apre la mostra “Sulle orme del Caravaggio – La lunga stagione del Barocco riscoperto a Manfredonia”, visitabile fino al 31 gennaio: un appuntamento che arricchisce il Natale con la forza dell’arte.

Un altro punto di forza dell’edizione 2025 è “Notte di Luce – Canto di Natale di Charles Dickens” in realtà immersiva, un evento gratuito che porta il pubblico dentro l’atmosfera del capolavoro dickensiano grazie a un percorso multisensoriale con repliche frequenti.

Dalla Regata sotto l’Albero al torneo di calcio a 5 Trofeo Re Manfredi, passando per street soccer, padel e “Natale sul ring”: il cartellone valorizza anche lo sport come momento di comunità. Non mancano le attività outdoor: escursioni all’Oasi Laguna del Re, visite guidate a Siponto e itinerari tra vicoli e presepi.

Il 30 dicembre Manfredonia saluta il 2025 con “Crazy Countdown”, una lunga notte di musica, onde e ritmi che anticipa il Capodanno in Piazza Papa Giovanni XXIII. Il nuovo anno si apre con laboratori, spettacoli e il grande Concerto dell’Epifania, fino all’arrivo ufficiale della Befana il 6 gennaio, tra piazze, scuole e case di riposo.

Il programma 2025 conferma un modello di Natale diffuso, costruito attorno a comunità, cultura, turismo e inclusione. Un calendario che non si limita a “riempire le date”, ma che racconta una Manfredonia viva, creativa e sempre più capace di fare sistema.

Leggi qui il programma: