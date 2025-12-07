Edizione n° 5908

BALLON D'ESSAI

FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

CALEMBOUR

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia accende la magia: un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità (PROGRAMMA)

NATALE Manfredonia accende la magia: un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità (PROGRAMMA)

Il programma 2025 conferma un modello di Natale diffuso, costruito attorno a comunità, cultura, turismo e inclusione

Manfredonia accende la magia: un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità (PROGRAMMA)

ph SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Cronaca // Eventi //

Manfredonia si prepara a vivere un Natale diffuso, luminoso e ricchissimo, con un cartellone di appuntamenti che dal 2 dicembre al 11 gennaio trasforma la città in un percorso emozionale tra cultura, enogastronomia, spettacoli, visite guidate e iniziative solidali. Un programma ampio, inclusivo e pensato per tutte le età, che fa dialogare tradizione e contemporaneità valorizzando ogni angolo del territorio.

Ad inaugurare la rassegna, dal 2 al 5 dicembre, è la commedia dialettale “A mamma’ chi ce la tone?”, un omaggio al vernacolo sipontino che apre la stagione con ironia e identità. A seguire, incontri culturali come “L’attualità del Presepe in San Francesco d’Assisi” e la celebrazione del Trentennale del Parco del Gargano con “I Sapori del Parco”, dove tradizione gastronomica e natura diventano protagoniste.

Una delle grandi novità è LUCWOOD, il mondo magico dei più piccoli inaugurato il 6 dicembre sul Lungomare: luci, musica, animazione e l’immancabile Street Band dei Babbi Natale. Spazio anche al grande gioco all’aperto con Play Christmas, il Castello Incantato e i moltissimi laboratori creativi diffusi tra biblioteche, scuole e luoghi simbolo della città.

L’8 dicembre porta in città gli Zampognari e la Posta Magica di Babbo Natale in Piazza del Popolo, mentre Daunia Tur APS guida cittadini e turisti in un itinerario tra arte sacra, palazzi storici e pettolate della tradizione. Il 13 dicembre, la celebrazione di Santa Lucia unisce storia, spiritualità, ipogei e degustazioni in una formula che esalta la bellezza lenta del territorio.

Il Natale sipontino continua a intrecciare sapori e impegno sociale:

  • Mercatini solidali ANFFAS, Telethon, PASER e molte realtà del volontariato;
  • La Dolce Giornata Solidale, che torna con la sua seconda edizione;
  • Il grande evento gastronomico della Ciambotta natalizia che anima il centro città.
  • Un calendario che racconta una comunità presente, viva, capace di fare rete.

Il Teatro Lucio Dalla ospita musical, commedie in vernacolo, gospel, spettacoli ispirati ai classici Disney e concerti sinfonici.
Dal 27 dicembre, inoltre, apre la mostra “Sulle orme del Caravaggio – La lunga stagione del Barocco riscoperto a Manfredonia”, visitabile fino al 31 gennaio: un appuntamento che arricchisce il Natale con la forza dell’arte.

Un altro punto di forza dell’edizione 2025 è “Notte di Luce – Canto di Natale di Charles Dickens” in realtà immersiva, un evento gratuito che porta il pubblico dentro l’atmosfera del capolavoro dickensiano grazie a un percorso multisensoriale con repliche frequenti.

Dalla Regata sotto l’Albero al torneo di calcio a 5 Trofeo Re Manfredi, passando per street soccer, padel e “Natale sul ring”: il cartellone valorizza anche lo sport come momento di comunità. Non mancano le attività outdoor: escursioni all’Oasi Laguna del Re, visite guidate a Siponto e itinerari tra vicoli e presepi.

Il 30 dicembre Manfredonia saluta il 2025 con “Crazy Countdown”, una lunga notte di musica, onde e ritmi che anticipa il Capodanno in Piazza Papa Giovanni XXIII. Il nuovo anno si apre con laboratori, spettacoli e il grande Concerto dell’Epifania, fino all’arrivo ufficiale della Befana il 6 gennaio, tra piazze, scuole e case di riposo.

Il programma 2025 conferma un modello di Natale diffuso, costruito attorno a comunità, cultura, turismo e inclusione. Un calendario che non si limita a “riempire le date”, ma che racconta una Manfredonia viva, creativa e sempre più capace di fare sistema.

Leggi qui il programma:

CLICCA QUI PER Programma-“Il Natale di Manfredonia 2025”

1 commenti su "Manfredonia accende la magia: un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità (PROGRAMMA)"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO