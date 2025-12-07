Edizione n° 5908

BALLON D'ESSAI

FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

CALEMBOUR

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia e Nardò si annullano: al “Miramare” finisce 1-1. Babaj risponde a D’Anna

DONIA PARI Manfredonia e Nardò si annullano: al “Miramare” finisce 1-1. Babaj risponde a D’Anna

Finisce in parità il derby del girone H tra Manfredonia e Nardò: un 1-1 intenso, combattuto, ricco di duelli e che conferma la crescita di entrambe le squadre

Manfredonia - Nardò, ph lucia melcarne

Manfredonia - Nardò, ph lucia melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA — Finisce in parità il derby del girone H tra Manfredonia e Nardò: un 1-1 intenso, combattuto, ricco di duelli e che conferma la crescita di entrambe le squadre in un torneo che non fa sconti a nessuno.

Il Manfredonia cercava una vittoria per rilanciarsi dopo un periodo altalenante; il Nardò, invece, puntava a proseguire la sua serie utile e consolidare un’identità sempre più solida. Ne esce un match vivo, tattico, deciso da due episodi — uno per tempo — che rispecchiano l’equilibrio mostrato in campo.

La prima frazione vede un Nardò maggiormente incisivo nella gestione del possesso e più pericoloso negli ultimi 20 metri. Il vantaggio ospite arriva infatti grazie a D’Anna, bravo a finalizzare una manovra ben costruita e a freddare l’estremo difensore biancoceleste.

Il Manfredonia, spinto dal pubblico del “Miramare”, cresce alla distanza e nella ripresa cambia passo: più ritmo, più aggressività sulle seconde palle, maggiore profondità. Il gol del pari è opera di Daniel Babaj, lesto a insaccare e riportare equilibrio nel punteggio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO