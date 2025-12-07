MANFREDONIA — Finisce in parità il derby del girone H tra Manfredonia e Nardò: un 1-1 intenso, combattuto, ricco di duelli e che conferma la crescita di entrambe le squadre in un torneo che non fa sconti a nessuno.

Il Manfredonia cercava una vittoria per rilanciarsi dopo un periodo altalenante; il Nardò, invece, puntava a proseguire la sua serie utile e consolidare un’identità sempre più solida. Ne esce un match vivo, tattico, deciso da due episodi — uno per tempo — che rispecchiano l’equilibrio mostrato in campo.

La prima frazione vede un Nardò maggiormente incisivo nella gestione del possesso e più pericoloso negli ultimi 20 metri. Il vantaggio ospite arriva infatti grazie a D’Anna, bravo a finalizzare una manovra ben costruita e a freddare l’estremo difensore biancoceleste.

Il Manfredonia, spinto dal pubblico del “Miramare”, cresce alla distanza e nella ripresa cambia passo: più ritmo, più aggressività sulle seconde palle, maggiore profondità. Il gol del pari è opera di Daniel Babaj, lesto a insaccare e riportare equilibrio nel punteggio.