“Oltre il Campo: Sport, Mente e Vita”: a Mattinata un evento dedicato alla crescita dei giovani attraverso lo sport

Mattinata – Sarà il Teatro dell’Istituto Comprensivo di Mattinata a ospitare, lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 18:30, l’incontro pubblico “Oltre il Campo: Sport, Mente e Vita”, un appuntamento gratuito e aperto alla cittadinanza che metterà al centro il rapporto tra sport, benessere psicologico e qualità della vita dei più giovani.
L’iniziativa è organizzata da Simona Lapomarda – calciatrice, allenatrice e scrittrice – e intende offrire un confronto multidisciplinare sul ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e terapeutico. A moderare l’incontro sarà Monica Mantovano, Presidente di Ars Manfredonia, già Past-President FIDAPA Manfredonia e membro del comitato permanente BPW International.
I saluti istituzionali
Ad aprire l’evento saranno:
Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata
Matteo Nobile, assessore allo Sport del Comune
Prevista anche l’esibizione artistica di Elena Mione.
Il programma degli interventi
Il convegno ospiterà professionisti del mondo sanitario, psicologico, nutrizionale e sportivo, per un dialogo a più voci sulla crescita dei ragazzi attraverso la pratica sportiva e la cura della mente. Interverranno:
Carmela Fiore, direttrice socio-sanitaria di Manfredonia
Dott.ssa Ilaria Pizzolorusso, dirigente medico di Neuropsichiatria infantile e referente Snpia-Cat per il Modulo Terapeutico Autismo ASL Fg
Dott.ssa Roberta Palmieri, dirigente medico di Neuropsichiatria infantile area Gargano ASL Fg
Matteo Vaira, esperto di nutrizione e alimentazione
Adelaide Potenza, dirigente medico responsabile di Dietologia e Nutrizione Clinica CSS
Orsola Zitola, psicologa dello sport e psicologa del settore giovanile del Foggia Calcio, docente di psicopedagogia FIGC per corsi Uefa C e Licenza D
Francesca Troiano, psicologa e psicoterapeuta
Luciano Pasquariello, fisioterapista
Luigi Talienti, dirigente scolastico
L’obiettivo della serata è offrire a famiglie, educatori e cittadini una riflessione condivisa sul valore dello sport non solo come competizione, ma come esperienza formativa capace di influire positivamente sullo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei bambini e degli adolescenti.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Mattinata, dell’ASL Foggia – Puglia Salute e con la collaborazione di StatoQuotidiano.
Un ringraziamento speciale è rivolto a La Boutique del Gusto per la donazione di prodotti tipici locali.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
