FALSE VERE ANGOSCE // False allarmi, vere angosce: perché non possiamo abituarci alle scomparse improvvise
7 Dicembre 2025 - ore  09:00

"SAN FERWEST" // Lo Stato non arretra: da San Ferdinando di Puglia un appello all’unità contro la criminalità”
7 Dicembre 2025 - ore  00:04

EVENTO MATTINATA “Oltre il Campo: Sport, Mente e Vita”: a Mattinata un evento dedicato alla crescita dei giovani attraverso lo sport

Sarà il Teatro dell’Istituto Comprensivo di Mattinata a ospitare, lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 18:30, l’incontro pubblico “Oltre il Campo: Sport, Mente e Vita”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Manfredonia // Mattinata //

Mattinata – Sarà il Teatro dell’Istituto Comprensivo di Mattinata a ospitare, lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 18:30, l’incontro pubblico “Oltre il Campo: Sport, Mente e Vita”, un appuntamento gratuito e aperto alla cittadinanza che metterà al centro il rapporto tra sport, benessere psicologico e qualità della vita dei più giovani.

L’iniziativa è organizzata da Simona Lapomarda – calciatrice, allenatrice e scrittrice – e intende offrire un confronto multidisciplinare sul ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e terapeutico. A moderare l’incontro sarà Monica Mantovano, Presidente di Ars Manfredonia, già Past-President FIDAPA Manfredonia e membro del comitato permanente BPW International.

I saluti istituzionali

Ad aprire l’evento saranno:

Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata

Matteo Nobile, assessore allo Sport del Comune

Prevista anche l’esibizione artistica di Elena Mione.

Il programma degli interventi

Il convegno ospiterà professionisti del mondo sanitario, psicologico, nutrizionale e sportivo, per un dialogo a più voci sulla crescita dei ragazzi attraverso la pratica sportiva e la cura della mente. Interverranno:

Carmela Fiore, direttrice socio-sanitaria di Manfredonia

Dott.ssa Ilaria Pizzolorusso, dirigente medico di Neuropsichiatria infantile e referente Snpia-Cat per il Modulo Terapeutico Autismo ASL Fg

Dott.ssa Roberta Palmieri, dirigente medico di Neuropsichiatria infantile area Gargano ASL Fg

Matteo Vaira, esperto di nutrizione e alimentazione

Adelaide Potenza, dirigente medico responsabile di Dietologia e Nutrizione Clinica CSS

Orsola Zitola, psicologa dello sport e psicologa del settore giovanile del Foggia Calcio, docente di psicopedagogia FIGC per corsi Uefa C e Licenza D

Francesca Troiano, psicologa e psicoterapeuta

Luciano Pasquariello, fisioterapista

Luigi Talienti, dirigente scolastico

L’obiettivo della serata è offrire a famiglie, educatori e cittadini una riflessione condivisa sul valore dello sport non solo come competizione, ma come esperienza formativa capace di influire positivamente sullo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei bambini e degli adolescenti.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Mattinata, dell’ASL Foggia – Puglia Salute e con la collaborazione di StatoQuotidiano.
Un ringraziamento speciale è rivolto a La Boutique del Gusto per la donazione di prodotti tipici locali.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

1 commenti su "“Oltre il Campo: Sport, Mente e Vita”: a Mattinata un evento dedicato alla crescita dei giovani attraverso lo sport"

  1. Perché Campo in maiuscolo? Io sarei più attento grammaticalmente scrivendolo in minuscolo.😅😉

Lascia un commento

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

