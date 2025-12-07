Oppozione Comune Taranto 'strade invase da rifiuti, è emergenza'

ansa – “Kyma Ambiente e il sindaco di Taranto che la governa tramite il presidente e il CdA che egli stesso ha scelto sono responsabili della grave situazione igienica ed ambientale in cui versano le strade della città”.

Così i consiglieri comunali di minoranza intervengono sulle criticità che si registrano in diversi quartieri, soprattutto Tamburi, Paolo VI e Salinella, dove osservano alcune vie sono inondate da sacchi di immondizia depositati accanto ai cassonetti della differenziata.

Secondo gli esponenti dell’opposizione, “se Kyma Ambiente non rimuove i rifiuti per strada è inadempiente nei confronti della pubblica amministrazione da cui viene pagata grazie alle tasse dei cittadini”.

Una situazione che, aggiungono, rappresenta “un tradimento nei confronti della città e della fiducia che i cittadini hanno riposto in un sindaco appena eletto”.

“Nessuna scusante è accettabile”, ribadiscono precisando che “tutto ciò che è per terra come rifiuto va raccolto subito e senza indugio”.

in caso contrario – avvertono – “siamo di fronte a una vera e propria interruzione di pubblico servizio”, circostanza per la quale si riservano “future iniziative nelle prossime ore”. La minoranza contesta infine la gestione complessiva del servizio: “È facile scaricare sulle persone ogni responsabilità, ma questa amministrazione sulla questione rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata è totalmente fallimentare”. Da qui l’invito conclusivo: “Se ne assumano le responsabilità, si diano da fare e chiedano scusa ai cittadini. Meno selfie e più lavoro”.

Il documento è sottoscritto dai consiglieri comunali di minoranza: Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano e Luca Lazzaro (Fratelli d’Italia), Adriano Tribbia e Francesco Tacente (Prima Taranto), Massimiliano Di Cuia e Massimiliano Stellato (Forza Italia), Emiliano Messina (Udc), Mirko Di Bello (Italia Oltre), Annagrazia Angolano (M5S).

