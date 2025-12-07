PNRR, PON e Erasmus: Sviluppo e Internazionalizzazione

​PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PON: Le risorse PNRR (“Scuola 4.0”) e PON sono dedicate alla transizione digitale in tutte le nostre sedi. Si investe in nuove tecnologie e laboratori professionali all’avanguardia per sviluppare le competenze digitali richieste dal mercato Ho.Re.Ca.

​Erasmus+: I programmi Erasmus+ offrono esperienze di mobilità internazionale a studenti e docenti di tutte le sedi per perfezionare le tecniche professionali, migliorare le competenze linguistiche e aprire nuove prospettive di carriera globale.

Il Ruolo Cruciale degli STEAM e della Formazione Pratica

​La transizione digitale è un pilastro cruciale per l’I.P.E.O.A. “M. Lecce”:

​Potenziamento: Il digitale fornisce una formazione specializzata, allineata con i servizi turistici e alberghieri moderni.

​Inclusione: Strumenti e piattaforme digitali garantiscono un apprendimento personalizzato e combattono la dispersione scolastica.

