Home // Manfredonia // PNRR, PON e Erasmus: Sviluppo e Internazionalizzazione

IPEOA LECCE PNRR, PON e Erasmus: Sviluppo e Internazionalizzazione

​La transizione digitale è un pilastro cruciale per l'I.P.E.O.A. "M. Lecce":

PNRR, PON e Erasmus: Sviluppo e Internazionalizzazione

PNRR, PON e Erasmus: Sviluppo e Internazionalizzazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PON: Le risorse PNRR (“Scuola 4.0”) e PON sono dedicate alla transizione digitale in tutte le nostre sedi. Si investe in nuove tecnologie e laboratori professionali all’avanguardia per sviluppare le competenze digitali richieste dal mercato Ho.Re.Ca.
​Erasmus+: I programmi Erasmus+ offrono esperienze di mobilità internazionale a studenti e docenti di tutte le sedi per perfezionare le tecniche professionali, migliorare le competenze linguistiche e aprire nuove prospettive di carriera globale.

Il Ruolo Cruciale degli STEAM e della Formazione Pratica
​La transizione digitale è un pilastro cruciale per l’I.P.E.O.A. “M. Lecce”:
​Potenziamento: Il digitale fornisce una formazione specializzata, allineata con i servizi turistici e alberghieri moderni.
​Inclusione: Strumenti e piattaforme digitali garantiscono un apprendimento personalizzato e combattono la dispersione scolastica.

